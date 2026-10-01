Švajčiarske ľadovce zaznamenali tento rok druhý najväčší úbytok v histórii meraní.
Švajčiarske ľadovce prežívajú mimoriadne kritické obdobie. Podľa najnovšej výročnej správy siete na monitorovanie ľadovcov (GLAMOS) sa ich objem len počas tohto roka zmenšil o 5,5 percenta. Ide tak o druhý najväčší úbytok v celej histórii meraní.
Šéf siete GLAMOS Matthias Huss označil aktuálny rok 2026 za „katastrofálny“. Rýchlosť topenia v sledovanom päťročnom období medzi rokmi 2022 a 2026 bola podľa správy viac ako dvakrát vyššia než v ktoromkoľvek predchádzajúcom úseku. Výsledkom je, že od roku 2021 prišli švajčiarske ľadovce o takmer 20 percent svojho celkového objemu. Na porovnanie, kým v rokoch 1990 až 2000 zmizla desatina ľadu, za posledné desaťročie to bolo až 27 percent.
Prečo bol tento rok iný?
Za masívnym úbytkom ľadu stojí predovšetkým rekordne horúce leto, ktorému predchádzala na sneh veľmi chudobná zima. Podľa švajčiarskeho Federálneho úradu pre meteorológiu a klimatológiu boli tohtoročný jún, júl aj august najteplejšími mesiacmi od začiatku pravidelných meraní v roku 1864.
Zaujímavosťou však je, že napriek vyšším teplotám nebol prekonaný absolútny rekord v topení z roku 2022. Prispeli k tomu dva faktory: mnohé ľadovce mali pred začiatkom leta predsa len o niečo viac snehu ako pred štyrmi rokmi a zároveň sa na nich usadilo menej prachu zo Sahary. Belší sneh tak dokázal odraziť viac slnečného žiarenia späť do atmosféry.
Zmizli bilióny litrov vody
S rapídnym ústupom ľadovcov priamo súvisia aj rastúce obavy o budúcu dostupnosť sladkej vody. Len od júla do septembra prišli ľadovce vo Švajčiarsku o približne 2,2 bilióna litrov vody. Podľa Hussa ide o ťažko predstaviteľné množstvo, ktoré prevyšuje štvornásobok ročnej spotreby sladkej vody všetkých švajčiarskych domácností.
Celý alpský región patrí k oblastiam, ktoré sú klimatickou zmenou zasiahnuté najvýraznejšie. Úrad MeteoSuisse upozorňuje, že Švajčiarsko sa otepľuje dvakrát rýchlejšie, než je celosvetový priemer. Vedci preto dvíhajú varovný prst – ak sa neprijmú ďalšie opatrenia na obmedzenie globálneho otepľovania, švajčiarske ľadovce môžu do konca tohto storočia definitívne zmiznúť.