Zabudol si zaplatiť poistku? Od októbra máš obrovský problém.
Od októbra vstupujú do hry omnoho prísnejšie pravidlá. Zabudni na to, že ťa musí fyzicky zastaviť policajná hliadka, aby zistila, že nemáš zaplatené povinné zmluvné poistenie (PZP). Ako upozorňuje Juliana Arvaiová zo spoločnosti FinGO.sk, štát prepája evidenciu vozidiel priamo s databázou poistiek.
Nový systém bude pracovať systematicky a rýchlo. Ak tvoje auto zostane bez poistky viac ako 30 dní, okresný úrad ti rovno vygeneruje a pošle pokutu.
Peňaženka zaplače, no dá sa zjednávať
Výška sankcií je po novom odstupňovaná podľa toho, aké ťažké auto vlastníš. Pri prívesoch do 750 kg zaplatíš 120 eur. Pri klasickom osobáku (do 3,5 tony) ťa to bude stáť 300 eur, pri nákladných autách 600 eur a majitelia najťažšej techniky zacvakajú až 900 eur. Ak budeš systém ignorovať a poistku neuzavrieš ani po 150 dňoch, príde ti ďalšia pokuta, tentoraz v dvojnásobnej výške.
Účet sa však dá celkom slušne skresať, ak budeš reagovať rýchlo:
- Ak pokutu zaplatíš do 15 dní, odpustia ti tretinu sumy (zaplatíš len 2/3).
- Ak do 15 dní pokutu zaplatíš a zároveň si PZP hneď uzavrieš (alebo dáš auto do poriadku v evidencii), zaplatíš len jednu tretinu z pôvodnej sumy.
Na STK môžeš zabudnúť, neskôr ti vyradia auto
Okrem finančného flastra ťa čaká aj ďalší obrovský problém. Bez overeného PZP ťa systém od októbra nepustí k technickej a emisnej kontrole (STK a EK). Tvoje auto sa automaticky stáva nespôsobilým a na cestu jednoducho nesmie. Odborníci preto radia, aby si si platnosť zmluvy aj správnosť údajov skontroloval ešte predtým, než na kontrolu vôbec vyrazíš.
A čo čaká najväčších ignorantov? Ak sa na PZP vykašleš dlhodobo a tvoje auto bude nepoistené viac ako dva roky, štát pristúpi k najtvrdšiemu kroku – plošnému a trvalému vyradeniu vozidla z evidencie.