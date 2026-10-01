Do kresla po odvolanom Tomášovi Tarabovi mieri Filip Kuffa.
V piatok 2. októbra o 15:00 by mala koaličná rada rokovať o návrhu štátneho rozpočtu. Zasadnutie zvolal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Súčasťou stretnutia má byť aj rokovanie medzi ním a predsedom SNS Andrejom Dankom o personálnom obsadení ministerstva životného prostredia (MŽP). TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„Predseda strany Smer-SD Robert Fico navrhol na piatok 2. októbra 2026 o 15:00 zvolanie koaličnej rady k štátnemu rozpočtu SR. Súčasťou zajtrajších popoludňajších rokovaní bude aj rokovanie medzi predsedom vlády SR Robertom Ficom a predsedom SNS Andrejom Dankom o personálnom obsadení Ministerstva životného prostredia SR,“ napísal úrad.
Premiér Fico v stredu informoval, že je pripravený v spolupráci s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa MŽP. Štátny tajomník rezortu Filip Kuffa vo štvrtok potvrdil, že je jediným kandidátom SNS.
Bývalého šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu v stredu odvolal z funkcie prezident SR Peter Pellegrini. Urobil tak po tom, ako Tarabovi deň predtým vyslovil nedôveru parlament. Vedením MŽP dočasne poveril premiéra.
Vyslovenie nedôvery Tarabovi sa podarilo presadiť opozícii so SNS. Otvorený spor medzi národniarmi a ich nominantom Tarabom trval niekoľko mesiacov. Spor sa snažil urovnať aj premiér. Na základe požiadavky SNS napokon podal v polovici septembra návrh na odvolanie Tarabu prezidentovi. Následne ho vzal späť, čo odôvodnil vývojom situácie a rizikom pre zachovanie parlamentnej väčšiny a riadne fungovanie vlády. SNS tento krok označila za porušenie koaličnej zmluvy.
Kuffa poverený právomocami
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) splnomocní na podpisovanie dokumentov za ministerstvo životného prostredia (MŽP) štátneho tajomníka rezortu Filipa Kuffu. Po stretnutí s premiérom to uviedol pre médiá Kuffa. Zároveň potvrdil, že je jediný kandidát SNS na ministra.
Kuffa vyhlásil, že by sa ministrom mal stať do dvoch týždňov. Odvolal sa pri tom na rozhovory, ktoré absolvoval. Premiér je podľa neho počas tohto času pripravený „sprocesovať“ požiadavky SNS. Mohol by vymeniť generálneho tajomníka služobného úradu. Pozíciu aktuálne zastáva Marek Chovan.
„Keď si pamätáte, už niekedy v máji bola výzva zo SNS, aby odstúpil. Potom následne na to, už bol asi júl, že má ho minister odvolať. Čiže tá výzva tu už možnože štyri mesiace je. Toto nie je nič nové. SNS stále na tom trvá, že musí odísť,“ vyhlásil o Chovanovi Kuffa. Štátny tajomník tiež uviedol, že nemá informáciu, že by SNS zatiaľ v Národnej rade (NR) SR nehlasovala.
Pellegrini od premiéra zatiaľ nedostal návrh na vymenovanie nového ministra. Nominantom SNS je súčasný štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa. Prezident ešte koncom augusta vyhlásil, že ak má dôjsť k výmene, musí ísť o kvalitnejšiu nomináciu.