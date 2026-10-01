Fico zvoláva koaličnú radu. Na stole je štátny rozpočet aj prázdne miesto po Tarabovi
1
1
0
TASR
dnes 1. októbra 2026 o 11:50
Čas čítania 1:39

Fico zvoláva koaličnú radu. Na stole je štátny rozpočet aj prázdne miesto po Tarabovi

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fico zvoláva koaličnú radu. Na stole je štátny rozpočet aj prázdne miesto po Tarabovi
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Do kresla po odvolanom Tomášovi Tarabovi mieri Filip Kuffa.

V piatok 2. októbra o 15:00 by mala koaličná rada rokovať o návrhu štátneho rozpočtu. Zasadnutie zvolal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Súčasťou stretnutia má byť aj rokovanie medzi ním a predsedom SNS Andrejom Dankom o personálnom obsadení ministerstva životného prostredia (MŽP). TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

„Predseda strany Smer-SD Robert Fico navrhol na piatok 2. októbra 2026 o 15:00 zvolanie koaličnej rady k štátnemu rozpočtu SR. Súčasťou zajtrajších popoludňajších rokovaní bude aj rokovanie medzi predsedom vlády SR Robertom Ficom a predsedom SNS Andrejom Dankom o personálnom obsadení Ministerstva životného prostredia SR,“ napísal úrad.

Premiér Fico v stredu informoval, že je pripravený v spolupráci s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa MŽP. Štátny tajomník rezortu Filip Kuffa vo štvrtok potvrdil, že je jediným kandidátom SNS.

Bývalého šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu v stredu odvolal z funkcie prezident SR Peter Pellegrini. Urobil tak po tom, ako Tarabovi deň predtým vyslovil nedôveru parlament. Vedením MŽP dočasne poveril premiéra.

28. septembra 2026 o 14:30 Čas čítania 3:06 „Nie som tu na to, aby som robil šaša.“ Fico hrozí voľbami v januári 2027. Danko odkazuje, že SNS nie je mešuge „Nie som tu na to, aby som robil šaša.“ Fico hrozí voľbami v januári 2027. Danko odkazuje, že SNS nie je mešuge

Vyslovenie nedôvery Tarabovi sa podarilo presadiť opozícii so SNS. Otvorený spor medzi národniarmi a ich nominantom Tarabom trval niekoľko mesiacov. Spor sa snažil urovnať aj premiér. Na základe požiadavky SNS napokon podal v polovici septembra návrh na odvolanie Tarabu prezidentovi. Následne ho vzal späť, čo odôvodnil vývojom situácie a rizikom pre zachovanie parlamentnej väčšiny a riadne fungovanie vlády. SNS tento krok označila za porušenie koaličnej zmluvy.

Kuffa poverený právomocami

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) splnomocní na podpisovanie dokumentov za ministerstvo životného prostredia (MŽP) štátneho tajomníka rezortu Filipa Kuffu. Po stretnutí s premiérom to uviedol pre médiá Kuffa. Zároveň potvrdil, že je jediný kandidát SNS na ministra.

Kuffa vyhlásil, že by sa ministrom mal stať do dvoch týždňov. Odvolal sa pri tom na rozhovory, ktoré absolvoval. Premiér je podľa neho počas tohto času pripravený „sprocesovať“ požiadavky SNS. Mohol by vymeniť generálneho tajomníka služobného úradu. Pozíciu aktuálne zastáva Marek Chovan.

10. septembra 2026 o 15:33 Čas čítania 3:30 Od spochybňovania guľatej Zeme po SŠA: Machala ako šedá eminencia na ministerstve končí Od spochybňovania guľatej Zeme po SŠA: Machala ako šedá eminencia na ministerstve končí

„Keď si pamätáte, už niekedy v máji bola výzva zo SNS, aby odstúpil. Potom následne na to, už bol asi júl, že má ho minister odvolať. Čiže tá výzva tu už možnože štyri mesiace je. Toto nie je nič nové. SNS stále na tom trvá, že musí odísť,“ vyhlásil o Chovanovi Kuffa. Štátny tajomník tiež uviedol, že nemá informáciu, že by SNS zatiaľ v Národnej rade (NR) SR nehlasovala.

Pellegrini od premiéra zatiaľ nedostal návrh na vymenovanie nového ministra. Nominantom SNS je súčasný štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa. Prezident ešte koncom augusta vyhlásil, že ak má dôjsť k výmene, musí ísť o kvalitnejšiu nomináciu.

30. septembra 2026 o 11:29 Čas čítania 0:45 REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja? REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
28. septembra 2026 o 11:43 Čas čítania 0:28 Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Pozri sa, či medzi nimi nie si aj ty Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Pozri sa, či medzi nimi nie si aj ty
27. septembra 2026 o 17:15 Čas čítania 0:25 MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
Odporučil by si článok ostatným?
1
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/Úrad vlády SR
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Politika Vláda Roberta Fica
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
dnes o 09:41
TABUĽKA: Kedy sa dočkáte dôchodku? Pozrite si veľký prehľad veku odchodu do penzie
TABUĽKA: Kedy sa dočkáte dôchodku? Pozrite si veľký prehľad veku odchodu do penzie
pred 3 hodinami
Hororová poprava v USA: Odsúdená vrahyňa Christa Pike prežila dve smrtiace injekcie
Hororová poprava v USA: Odsúdená vrahyňa Christa Pike prežila dve smrtiace injekcie
pred 2 dňami
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
pred hodinou
Nová kalkulačka: Vypočítaj si svoju mzdu. Vieš, koľko ti reálne zostane z výplaty?
Nová kalkulačka: Vypočítaj si svoju mzdu. Vieš, koľko ti reálne zostane z výplaty?
1
včera o 11:29
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
pred 2 dňami
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
včera o 08:06
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
včera o 17:50
Hrdinka zo Staškova: Riaditeľka sa po útoku sama zavrela s 13-ročným útočníkom v kancelárii a skrotila ho
Hrdinka zo Staškova: Riaditeľka sa po útoku sama zavrela s 13-ročným útočníkom v kancelárii a skrotila ho
10
pred 4 dňami
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
24. 9. 2026 11:34
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
1
včera o 11:29
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
pred 3 dňami
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
26. 9. 2026 18:20
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
Lifestyle news
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
včera o 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
pred 2 dňami
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Slovensko Všetko
Pobodané dievča zo Staškova stále bojuje o život, lekári robia čo môžu
pred 49 minútami
Pobodané dievča zo Staškova stále bojuje o život, lekári robia čo môžu
Lekári pracujú bez prestávky, no jej stav zostáva mimoriadne vážny.
Brusel stráca trpezlivosť: Slovensko čelí žalobe na Súdnom dvore EÚ, hrozia nám mastné pokuty
pred 26 minútami
Brusel stráca trpezlivosť: Slovensko čelí žalobe na Súdnom dvore EÚ, hrozia nám mastné pokuty
Incident pred školou v Čeľadiciach: Mladík so sekerou v ruke sa vyhrážal deviatakovi, že ho zabije
pred 3 hodinami
Incident pred školou v Čeľadiciach: Mladík so sekerou v ruke sa vyhrážal deviatakovi, že ho zabije
Za chyby pri kúrení môžeš dostať pokutu až 5 000 €. Pozri si pravidlá, ktoré musíš dodržiavať
pred 3 hodinami
Za chyby pri kúrení môžeš dostať pokutu až 5 000 €. Pozri si pravidlá, ktoré musíš dodržiavať
AKTUÁLNE: Judita Laššáková sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky prešovského kraja
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Judita Laššáková sa vzdala kandidatúry na post predsedníčky prešovského kraja
Nová kalkulačka: Vypočítaj si svoju mzdu. Vieš, koľko ti reálne zostane z výplaty?
pred hodinou
Nová kalkulačka: Vypočítaj si svoju mzdu. Vieš, koľko ti reálne zostane z výplaty?
Slovensko Všetko
Pobodané dievča zo Staškova stále bojuje o život, lekári robia čo môžu
pred 49 minútami
Pobodané dievča zo Staškova stále bojuje o život, lekári robia čo môžu
pred 26 minútami
Brusel stráca trpezlivosť: Slovensko čelí žalobe na Súdnom dvore EÚ, hrozia nám mastné pokuty
pred 3 hodinami
Incident pred školou v Čeľadiciach: Mladík so sekerou v ruke sa vyhrážal deviatakovi, že ho zabije
Ekonomika Všetko
Čo sa stane s účtom po smrti blízkeho? Na jeho peniaze po smrti nemáš automaticky právo
26. 9. 2026 17:35
Čo sa stane s účtom po smrti blízkeho? Na jeho peniaze po smrti nemáš automaticky právo
pred hodinou
Nová kalkulačka: Vypočítaj si svoju mzdu. Vieš, koľko ti reálne zostane z výplaty?
pred 3 hodinami
Študentské podnájmy trhajú rekordy. V Bratislave zaplatíš za bývanie aj vyše 900 eur
Zahraničie Všetko
Hororová poprava v USA: Odsúdená vrahyňa Christa Pike prežila dve smrtiace injekcie
pred 3 hodinami
Hororová poprava v USA: Odsúdená vrahyňa Christa Pike prežila dve smrtiace injekcie
včera o 13:42
Lietadlo do Tel Avivu vyslalo signál únosu, na palube sa vraj pobili piloti
dnes o 08:50
Putin prevzal kontrolu nad ruskými aktívami známeho reťazca Metro. Moskva dôvod neuviedla

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od zajtra budú vlaky o 50 % lacnejšie. Ktoré lístky zlacnejú, kto bude cestovať za polovicu a na čo sa zľava nevzťahuje?
včera o 15:18
Od zajtra budú vlaky o 50 % lacnejšie. Ktoré lístky zlacnejú, kto bude cestovať za polovicu a na čo sa zľava nevzťahuje?
Nižšie ceny sa budú týkať viacerých lístkov v druhej triede, nie všetkých služieb.
Siedmi muži podľa obvinenia zdrogovali a znásilnili študentku. Prípad na Cornellovej univerzite v USA vyšetruje polícia
včera o 14:33
Siedmi muži podľa obvinenia zdrogovali a znásilnili študentku. Prípad na Cornellovej univerzite v USA vyšetruje polícia
Lietadlo do Tel Avivu vyslalo signál únosu, na palube sa vraj pobili piloti
včera o 13:42
Lietadlo do Tel Avivu vyslalo signál únosu, na palube sa vraj pobili piloti
Budú predčasné voľby?
pred 2 dňami
Budú predčasné voľby?
„Detektory kovov úzkosť neznížia.“ Psychológ po útoku na škole vysvetľuje, ako spoznať varovné signály u detí
pred 2 dňami
„Detektory kovov úzkosť neznížia.“ Psychológ po útoku na škole vysvetľuje, ako spoznať varovné signály u detí
Viac