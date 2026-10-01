V pléne však nebude sedieť s národniarmi.
Do poslaneckých lavíc sa od štvrtka vrátil exminister životného prostredia Tomáš Taraba. Deje sa tak potom, ako mu parlament vyslovil nedôveru a prezident SR Peter Pellegrini ho v stredu (30. 9.) z funkcie odvolal. Informáciu o uplatňovaní poslaneckého mandátu Tarabu v pléne predniesol šéf mandátového a imunitného výboru Marián Saloň (Smer-SD).
Taraba, ktorý sa do parlamentu v posledných voľbách dostal na kandidátke SNS, bude v Národnej rade (NR) SR pôsobiť ako nezaradený poslanec. Z parlamentu zároveň odišiel Milan Garaj, ktorý bol náhradníkom na neuplatňovaný mandát Tarabu. Garaj pôsobil v klube SNS. Ten bude mať po jeho odchode osem členov, čiže dostatočný počet na fungovanie klubu.
Budúcnosť poslanca Slyška je otázna
Poslanec Peter Slyško podľa Aktualít neodmietol informácie o svojom možnom konci vo vládnom Hlase. Namiesto priamych odpovedí poznamenal, že smeruje na interné stretnutie straníckeho klubu, kde si chcú všetky nahromadené problémy vyrozprávať zoči-voči.
Kompletné rozuzlenie situácie má priniesť brífing o druhej popoludní, kde sa postaví pred kamery po boku odvolaného exministra životného prostredia Tomáša Tarabu.
Vláda na hrane: Jediný hlas od straty väčšiny
Potenciálny odpor spomínanej dvojice stavia vládne kormidlo do extrémne nebezpečnej pozície. Ak by Slyško s Tarabom vypovedali koalícii poslušnosť a prestali hlasovať podľa pokynov lídrov, vládny tábor by v 150-člennom pléne spadol na kritickú hranicu 76 zákonodarcov.
Takáto vizitka znamená absolútne najtesnejšiu možnú väčšinu. V praxi by to znamenalo, že akýkoľvek neplánovaný výpadok, choroba či neúčasť jediného poslanca by dokázali okamžite zablokovať schvaľovanie vládnych zákonov.
Slepá poslušnosť končí, podporí len to, čo dáva zmysel
Napriek nejasnej budúcnosti vo vlastnej strane sa Slyško aj naďalej považuje za súčasť koaličného bloku. Vládnym partnerom však posiela jasný odkaz: automatickú podporu pre všetko už očakávať nemôžu.
Pri hlasovaní plánuje ku každému návrhu pristupovať individuálne. Zdôraznil, že jeho hlas dostanú výhradne tie vládne reformy a normy, v ktorých uvidí reálny zmysel a zdravú logiku.