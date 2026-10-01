Vodičov smerujúcich z hlavného mesta smerom na Trnavu čakajú nepríjemné komplikácie.
Diaľnica D1 v Bratislave v smere do Trnavy je momentálne uzavretá. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti v aktualizácii predpoludňajšej správy o obmedzení na diaľničnom úseku z dôvodu prevrátenia prípojného vozidla. Zároveň oznamuje o presmerovaní dopravy.
„Odklon bude vedený na R7/Slovnaftská/Bajkalská, pričom predpoklad ukončenia je ešte pred popoludňajšou špičkou. Vodičov vyzývame k zvýšeniu trpezlivosti, prípadne aby na prejazd využili alternatívnu trasu,“ uviedla polícia.
Na diaľnici D1 smerom do Trnavy sa vo štvrtok predpoludním na 6,5. kilometri prevrátil príves nákladného motorového vozidla, pravdepodobne z dôvodu nesprávne upevneného nákladu. Doprava bola v danom úseku obmedzená, prejazdný bol len stredný a ľavý pruh.