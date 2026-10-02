Absurdné divadlo v hlavnom meste Gruzínska má pre opitého ruského občana dohru.
Nevšedný a poburujúci incident sa odohral v gruzínskom Tbilisi. Miestna obyvateľka Teona Golodze sedela v kaviarni na prízemí, keď nad sebou spozorovala muža, ktorý pod vplyvom alkoholu močil z balkóna priamo smerom k terase, uviedol portál Civil.ge.
Keď si žena vytiahla telefón a začala si ho nahrávať, muž sa rýchlo stiahol späť do bytu. Predtým však stihol do ulice zakričať vetu „Slava Rossii“ (Sláva Rusku). Svedkyňa okamžite privolala políciu, ktorá výtržníka na mieste zadržala.
„Obsadená kúpeľňa“ ako neúspešný argument
Ruský občan Aleksandr Popov bol obvinený z drobného chuligánstva, požívania alkoholu na verejnosti a konania, ktoré hrubo uráža verejnú morálku a ľudskú dôstojnosť.
Na policajnom zázname sa k činu síce priznal a vyjadril ľútosť, no jeho obhajoba pôsobila skôr ako zlý žart. Argumentoval tým, že sa mu na balkóne stala nehoda preto, lebo domáca kúpeľňa bola práve obsadená. Aby toho nebolo málo, snažil sa vinu zvaliť aj na samotný podnik pod balkónom, ktorý podľa neho funguje bez oficiálnych povolení.
Sudca nemal zľutovanie
Na súdnom pojednávaní Popov opäť prejavil ľútosť a prosil sudcu, aby ho nevyhosťoval z Gruzínska, keďže si v krajine nedávno zakúpil nehnuteľnosť. Sudca Tornike Kapanadze však jeho argumenty okamžite zmietol zo stola.
„Vždy existuje množstvo alternatív bez toho, aby bolo nutné uchýliť sa k takémuto konaniu. V normálnej spoločnosti sa podobné správanie nedá takto ospravedlniť,“ odkázal páchateľovi sudca.
Popov si tak za svoje správanie odsedí 15 dní v gruzínskom väzení. Hneď po odpykaní trestu ho úrady deportujú späť do Ruskej federácie a najbližšie tri roky bude mať do Gruzínska zakázaný vstup.