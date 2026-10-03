Pátranie po chlapcovi z Talianska neskončilo dobre: Študent po útoku napísal poslednú správu, našli ho až v márnici
0
0
0
Daniel Zbudila
dnes 3. októbra 2026 o 8:50
Čas čítania 1:11

Pátranie po chlapcovi z Talianska neskončilo dobre: Študent po útoku napísal poslednú správu, našli ho až v márnici

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pátranie po chlapcovi z Talianska neskončilo dobre: Študent po útoku napísal poslednú správu, našli ho až v márnici
Zdroj: Pexels/K

Tragické pátranie po 25-ročnom študentovi psychológie Ferdinandovi Nokajovi sa v Taliansku skončilo najhorším možným scenárom.

Talianske mesto Rovereto aj širšia verejnosť sledujú mrazivý prípad 25-ročného Ferdinanda Nokaja, študenta psychológie a kognitívnych vied, ktorý sa koncom augusta náhle stratil. Vyšetrovanie, ktoré vedie prokuratúra v Trente, naberá vážne obrátky. Úrady nateraz začali trestné stíhanie vo veci podnecovania k samovražde, no pozadie celej udalosti sprevádza množstvo nejasností.

Ako uvádza portál il Resto del Carlino, Ferdinand sa naposledy ozval svojim blízkym v nedeľu 30. augusta večer. Krátko pred svojím zmiznutím sa rodine priznal, že ho v meste Rovereto fyzicky napadla skupina mladých Albáncov. Príbuzní si všimli, že má na tvári viditeľné stopy po úderoch. Otec mu odporučil, aby incident nahlásil polícii, no nie je zrejmé, či mladík napokon na policajnú stanicu skutočne zašiel.

S bratom naposledy telefonoval zo železničnej stanice v Roverete okolo 17:20. Keď sa ho brat o dve hodiny neskôr pýtal, ako sa cíti, Ferdinand mu poslal stručnú, no mrazivú odpoveď: „Ešte žijem.“ Od toho momentu sa jeho telefón odmlčal.

Márne pátranie a šok v nemocnici

Rodina okamžite zalarmovala políciu a spustila rozsiahle pátranie, do ktorého sa zapojili aj zahraničné médiá. Otec mladého študenta cestoval po celom regióne, chodil po uliciach, pýtal sa synových kamarátov a prosil o akúkoľvek stopu. Posledný signál z mobilného telefónu zachytili úrady približne 64 kilometrov od miesta zmiznutia, v obci Termeno.

30. septembra 2026 o 14:33 Čas čítania 1:32 Siedmi muži podľa obvinenia zdrogovali a znásilnili študentku. Prípad na Cornellovej univerzite v USA vyšetruje polícia Siedmi muži podľa obvinenia zdrogovali a znásilnili študentku. Prípad na Cornellovej univerzite v USA vyšetruje polícia

Netušili však, že bezvládne telo mladého muža našli záchranári v rieke Adige pri obci Grumo už 5. septembra. Keďže pri sebe nemal žiadne doklady, policajti ho spočiatku nespojili so zoznamom nezvestných osôb a telo ležalo v márnici nemocnice Santa Chiara v Trente tri týždne, uvádza web JOQ Albania.

Rozuzlenie prišlo až 24. septembra večer. Policajti kontaktovali Ferdinandovho otca, ktorý nasledujúci deň identifikoval svojho syna podľa tváre a charakteristického tetovania na hrudi. Vyšetrovatelia nateraz preverujú všetky okolnosti útoku aj to, ako sa mladík dostal na miesto, kde ho našli.

28. septembra 2026 o 19:23 Čas čítania 1:11 Mala pracovať v call centre, skončila v rukách prevádzačov: Slovenku údajne nútili pracovať na Ukrajine Mala pracovať v call centre, skončila v rukách prevádzačov: Slovenku údajne nútili pracovať na Ukrajine
27. septembra 2026 o 15:00 Čas čítania 0:56 Rebríček najlepších krajín pre život v roku 2026 ovládol nečakaný víťaz, Slovensko predbehlo aj Nórsko Rebríček najlepších krajín pre život v roku 2026 ovládol nečakaný víťaz, Slovensko predbehlo aj Nórsko
2. októbra 2026 o 16:49 Čas čítania 1:15 Európa otvorí masívne núdzové zásoby: Trump a G7 uvoľnia 100 miliónov barelov ropy a nafty Európa otvorí masívne núdzové zásoby: Trump a G7 uvoľnia 100 miliónov barelov ropy a nafty
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Pexels/Giovanni Spoletini
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Krimi
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 07:33
Užívaj si teplo, kým sa dá: Idylické babie leto čoskoro skončí, mieri k nám arktický vzduch
Užívaj si teplo, kým sa dá: Idylické babie leto čoskoro skončí, mieri k nám arktický vzduch
včera o 11:20
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
pred 2 hodinami
Muž s nožom napadol skupinu študentov Lekárskej fakulty UK. K incidentu došlo na zastávke Botanická záhrada v Bratislave
Muž s nožom napadol skupinu študentov Lekárskej fakulty UK. K incidentu došlo na zastávke Botanická záhrada v Bratislave
včera o 17:05
Historický zlom u Svedkov Jehovových: Zmierňujú prísne pravidlo o krvi, rozhodnutie nechávajú na svedomí
Historický zlom u Svedkov Jehovových: Zmierňujú prísne pravidlo o krvi, rozhodnutie nechávajú na svedomí
pred 3 hodinami
Štátna kasa v obrovskom mínuse: Deficit presiahol 4 miliardy eur, lámeme rekordy v dlhoch aj daniach
Štátna kasa v obrovskom mínuse: Deficit presiahol 4 miliardy eur, lámeme rekordy v dlhoch aj daniach
včera o 11:20
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
včera o 17:50
Po odvolaní Tarabu si Šimečka a Matovič vliezli do vlasov. PS žiada výmenu predsedu Hnutia Slovensko
Po odvolaní Tarabu si Šimečka a Matovič vliezli do vlasov. PS žiada výmenu predsedu Hnutia Slovensko
včera o 08:50
Prorektor Tancer z UK odstúpil, ukazuje na 26-tisícový plat aj lacný byt pre politika z Hlasu
Prorektor Tancer z UK odstúpil, ukazuje na 26-tisícový plat aj lacný byt pre politika z Hlasu
dnes o 07:33
Užívaj si teplo, kým sa dá: Idylické babie leto čoskoro skončí, mieri k nám arktický vzduch
Užívaj si teplo, kým sa dá: Idylické babie leto čoskoro skončí, mieri k nám arktický vzduch
včera o 19:20
Poznaj slovenskú elitu: Toto sú top vedci na Slovensku, ktorí svojimi objavmi menia svet
Poznaj slovenskú elitu: Toto sú top vedci na Slovensku, ktorí svojimi objavmi menia svet
10
27. 9. 2026 15:15
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
1
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
28. 9. 2026 17:27
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
26. 9. 2026 18:20
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
26. 9. 2026 9:26
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
Lifestyle news
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
pred 3 dňami
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
pred 4 dňami
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Zahraničie Všetko
Chorvátsko zasiahlo zemetrasenie. Domáci hovoria o silných otrasoch a ranách
včera o 13:50
Chorvátsko zasiahlo zemetrasenie. Domáci hovoria o silných otrasoch a ranách
Obyvateľov aj turistov v Chorvátsku v piatok ráno prebudilo zemetrasenie.
Rakúsko spúšťa veľký test varovného systému. Signál zachytíš aj na Slovensku
včera o 18:35
Rakúsko spúšťa veľký test varovného systému. Signál zachytíš aj na Slovensku
Slovák čelí v Nemecku obvineniu za tri brutálne vraždy. Obeti odrezal nohy, útočil kladivom
pred 2 dňami
Slovák čelí v Nemecku obvineniu za tri brutálne vraždy. Obeti odrezal nohy, útočil kladivom
Európa otvorí masívne núdzové zásoby: Trump a G7 uvoľnia 100 miliónov barelov ropy a nafty
včera o 16:49
Európa otvorí masívne núdzové zásoby: Trump a G7 uvoľnia 100 miliónov barelov ropy a nafty
Francúzsko v plameňoch: Protesty študentov sa vymkli spod kontroly, polícia zadržala 2 000 ľudí
včera o 15:35
Francúzsko v plameňoch: Protesty študentov sa vymkli spod kontroly, polícia zadržala 2 000 ľudí
Boom dátových centier v Európe: Za rovnakú prácu ponúkajú o 65 % vyšší plat, firmy sa bijú o expertov
včera o 12:35
Boom dátových centier v Európe: Za rovnakú prácu ponúkajú o 65 % vyšší plat, firmy sa bijú o expertov
Slovensko Všetko
Prezident Pellegrini na Dukle hovoril o vojne na Ukrajine. Varoval pred zbrojením a ďalšou eskaláciou
pred 18 minútami
Prezident Pellegrini na Dukle hovoril o vojne na Ukrajine. Varoval pred zbrojením a ďalšou eskaláciou
pred 2 hodinami
Muž s nožom napadol skupinu študentov Lekárskej fakulty UK. K incidentu došlo na zastávke Botanická záhrada v Bratislave
pred 55 minútami
Chata z eurofondov ako trvalý pobyt: Kollárov kandidát na starostu Donovál sa zabýval v penzióne za 445-tisíc
Zahraničie Všetko
Pátranie po chlapcovi z Talianska neskončilo dobre: Študent po útoku napísal poslednú správu, našli ho až v márnici
dnes o 08:50
Pátranie po chlapcovi z Talianska neskončilo dobre: Študent po útoku napísal poslednú správu, našli ho až v márnici
včera o 13:50
Chorvátsko zasiahlo zemetrasenie. Domáci hovoria o silných otrasoch a ranách
včera o 18:35
Rakúsko spúšťa veľký test varovného systému. Signál zachytíš aj na Slovensku
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Násilie na školách
včera o 18:12
Násilie na školách
Prečo pribúdajú útoky na školách? Čo je to Copycat efekt a aký vplyv naň majú médiá?
Odvaha v čase tragédie: Hrdinky, ktoré si zaslúžia našu úctu
včera o 15:42
Odvaha v čase tragédie: Hrdinky, ktoré si zaslúžia našu úctu
Máš 18 až 30 rokov? EÚ ti zaplatí pobyt v zahraničí
včera o 13:36
Máš 18 až 30 rokov? EÚ ti zaplatí pobyt v zahraničí
Opitý Rus v Gruzínsku močil z balkóna. Vykrikoval pri tom „Sláva Rusku“
včera o 10:15
Opitý Rus v Gruzínsku močil z balkóna. Vykrikoval pri tom „Sláva Rusku“
Taraba sa vrátil do parlamentu
pred 2 dňami
Taraba sa vrátil do parlamentu
Viac