Tragické pátranie po 25-ročnom študentovi psychológie Ferdinandovi Nokajovi sa v Taliansku skončilo najhorším možným scenárom.
Talianske mesto Rovereto aj širšia verejnosť sledujú mrazivý prípad 25-ročného Ferdinanda Nokaja, študenta psychológie a kognitívnych vied, ktorý sa koncom augusta náhle stratil. Vyšetrovanie, ktoré vedie prokuratúra v Trente, naberá vážne obrátky. Úrady nateraz začali trestné stíhanie vo veci podnecovania k samovražde, no pozadie celej udalosti sprevádza množstvo nejasností.
Ako uvádza portál il Resto del Carlino, Ferdinand sa naposledy ozval svojim blízkym v nedeľu 30. augusta večer. Krátko pred svojím zmiznutím sa rodine priznal, že ho v meste Rovereto fyzicky napadla skupina mladých Albáncov. Príbuzní si všimli, že má na tvári viditeľné stopy po úderoch. Otec mu odporučil, aby incident nahlásil polícii, no nie je zrejmé, či mladík napokon na policajnú stanicu skutočne zašiel.
S bratom naposledy telefonoval zo železničnej stanice v Roverete okolo 17:20. Keď sa ho brat o dve hodiny neskôr pýtal, ako sa cíti, Ferdinand mu poslal stručnú, no mrazivú odpoveď: „Ešte žijem.“ Od toho momentu sa jeho telefón odmlčal.
Márne pátranie a šok v nemocnici
Rodina okamžite zalarmovala políciu a spustila rozsiahle pátranie, do ktorého sa zapojili aj zahraničné médiá. Otec mladého študenta cestoval po celom regióne, chodil po uliciach, pýtal sa synových kamarátov a prosil o akúkoľvek stopu. Posledný signál z mobilného telefónu zachytili úrady približne 64 kilometrov od miesta zmiznutia, v obci Termeno.
Netušili však, že bezvládne telo mladého muža našli záchranári v rieke Adige pri obci Grumo už 5. septembra. Keďže pri sebe nemal žiadne doklady, policajti ho spočiatku nespojili so zoznamom nezvestných osôb a telo ležalo v márnici nemocnice Santa Chiara v Trente tri týždne, uvádza web JOQ Albania.
Rozuzlenie prišlo až 24. septembra večer. Policajti kontaktovali Ferdinandovho otca, ktorý nasledujúci deň identifikoval svojho syna podľa tváre a charakteristického tetovania na hrudi. Vyšetrovatelia nateraz preverujú všetky okolnosti útoku aj to, ako sa mladík dostal na miesto, kde ho našli.