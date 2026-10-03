Vodiči by mohli na pumpách platiť menej: G7 začne uvoľňovať núdzové zásoby nafty a ropy, aby zmiernila rast cien
0
0
0
Natália Mišániová
dnes 3. októbra 2026 o 14:58
Čas čítania 0:23

Vodiči by mohli na pumpách platiť menej: G7 začne uvoľňovať núdzové zásoby nafty a ropy, aby zmiernila rast cien

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Vodiči by mohli na pumpách platiť menej: G7 začne uvoľňovať núdzové zásoby nafty a ropy, aby zmiernila rast cien
Zdroj: Pxhere/volně k užití

Opatrenie má pomôcť zmierniť tlak na vysoké ceny palív.

Vodičov by v najbližšom období mohlo čakať zlacňovanie palív, najmä nafty. Krajiny skupiny G7 sa dohodli na uvoľnení časti svojich núdzových zásob.

Americký prezident Donald Trump o dohode informoval na sociálnej sieti Truth Social. Uviedol, že Európa súhlasila s uvoľnením veľkého množstva zásob nafty a proces sa má začať okamžite. Dohodu po videokonferencii lídrov G7 potvrdil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. 

Počas najbližších štyroch mesiacov sa má na trh dostať 100 miliónov barelov nafty a surovej ropy, pričom výraznejšie uvoľňovanie zásob nafty má prísť už počas prvých 20 dní. Cieľom je zvýšiť ponuku a zmierniť vysoké ceny palív.

28. septembra 2026 o 19:23 Čas čítania 1:11 Mala pracovať v call centre, skončila v rukách prevádzačov: Slovenku údajne nútili pracovať na Ukrajine Mala pracovať v call centre, skončila v rukách prevádzačov: Slovenku údajne nútili pracovať na Ukrajine
2. októbra 2026 o 11:20 Čas čítania 0:32 TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
28. septembra 2026 o 9:30 Čas čítania 0:32 Sopečný popol paralyzuje lety: Letisko na Sicílii zostáva zatvorené, tisíce cestujúcich riešia presuny Sopečný popol paralyzuje lety: Letisko na Sicílii zostáva zatvorené, tisíce cestujúcich riešia presuny
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Pxhere/volně k užití
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 07:33
Užívaj si teplo, kým sa dá: Idylické babie leto čoskoro skončí, mieri k nám arktický vzduch
Užívaj si teplo, kým sa dá: Idylické babie leto čoskoro skončí, mieri k nám arktický vzduch
1
dnes o 10:12
Muž s nožom napadol skupinu študentov Lekárskej fakulty UK. K incidentu došlo na zastávke Botanická záhrada v Bratislave
Muž s nožom napadol skupinu študentov Lekárskej fakulty UK. K incidentu došlo na zastávke Botanická záhrada v Bratislave
dnes o 11:59
Chata z eurofondov ako trvalý pobyt: Kollárov kandidát na starostu Donovál sa zabýval v penzióne za 445-tisíc
Chata z eurofondov ako trvalý pobyt: Kollárov kandidát na starostu Donovál sa zabýval v penzióne za 445-tisíc
dnes o 12:44
Trump škrtol milióny pre Slovensko: Peniaze za pomoc Ukrajine pošle radšej do Latinskej Ameriky
Trump škrtol milióny pre Slovensko: Peniaze za pomoc Ukrajine pošle radšej do Latinskej Ameriky
dnes o 09:35
Štátna kasa v obrovskom mínuse: Deficit presiahol 4 miliardy eur, lámeme rekordy v dlhoch aj daniach
Štátna kasa v obrovskom mínuse: Deficit presiahol 4 miliardy eur, lámeme rekordy v dlhoch aj daniach
dnes o 07:33
Užívaj si teplo, kým sa dá: Idylické babie leto čoskoro skončí, mieri k nám arktický vzduch
Užívaj si teplo, kým sa dá: Idylické babie leto čoskoro skončí, mieri k nám arktický vzduch
1
dnes o 10:12
Muž s nožom napadol skupinu študentov Lekárskej fakulty UK. K incidentu došlo na zastávke Botanická záhrada v Bratislave
Muž s nožom napadol skupinu študentov Lekárskej fakulty UK. K incidentu došlo na zastávke Botanická záhrada v Bratislave
včera o 11:20
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
včera o 17:50
Po odvolaní Tarabu si Šimečka a Matovič vliezli do vlasov. PS žiada výmenu predsedu Hnutia Slovensko
Po odvolaní Tarabu si Šimečka a Matovič vliezli do vlasov. PS žiada výmenu predsedu Hnutia Slovensko
včera o 19:20
Poznaj slovenskú elitu: Toto sú top vedci na Slovensku, ktorí svojimi objavmi menia svet
Poznaj slovenskú elitu: Toto sú top vedci na Slovensku, ktorí svojimi objavmi menia svet
10
27. 9. 2026 15:15
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
28-ročný Daniel si už takmer rok hľadá prácu: „Poslal som viac než sto životopisov“
1
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
28. 9. 2026 17:27
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
26. 9. 2026 18:20
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
29. 9. 2026 7:12
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
Lifestyle news
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
pred 3 dňami
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Zahraničie Všetko
Ruskí agenti na love: Šachový veľmajster Kasparov dostal varovanie, ide mu o život
pred 3 hodinami
Ruskí agenti na love: Šachový veľmajster Kasparov dostal varovanie, ide mu o život
Známy kritik Kremľa a šachový veľmajster Garri Kasparov čelí obrovskej hrozbe.
Pátranie po chlapcovi z Talianska neskončilo dobre: Študent po útoku napísal poslednú správu, našli ho až v márnici
dnes o 08:50
Pátranie po chlapcovi z Talianska neskončilo dobre: Študent po útoku napísal poslednú správu, našli ho až v márnici
V Rusku zomrela laborantka nakazená morom. Nemocnica je v karanténe, sledujú takmer 200 ľudí
dnes o 13:19
V Rusku zomrela laborantka nakazená morom. Nemocnica je v karanténe, sledujú takmer 200 ľudí
Chorvátsko zasiahlo zemetrasenie. Domáci hovoria o silných otrasoch a ranách
včera o 13:50
Chorvátsko zasiahlo zemetrasenie. Domáci hovoria o silných otrasoch a ranách
Trump škrtol milióny pre Slovensko: Peniaze za pomoc Ukrajine pošle radšej do Latinskej Ameriky
dnes o 12:44
Trump škrtol milióny pre Slovensko: Peniaze za pomoc Ukrajine pošle radšej do Latinskej Ameriky
Rakúsko spúšťa veľký test varovného systému. Signál zachytíš aj na Slovensku
včera o 18:35
Rakúsko spúšťa veľký test varovného systému. Signál zachytíš aj na Slovensku
Slovensko Všetko
Trump škrtol milióny pre Slovensko: Peniaze za pomoc Ukrajine pošle radšej do Latinskej Ameriky
dnes o 12:44
Trump škrtol milióny pre Slovensko: Peniaze za pomoc Ukrajine pošle radšej do Latinskej Ameriky
1
dnes o 10:12
Muž s nožom napadol skupinu študentov Lekárskej fakulty UK. K incidentu došlo na zastávke Botanická záhrada v Bratislave
dnes o 10:20
Tragická nehoda pri Rožňave: Auto skončilo prevrátené v priekope, jedna osoba neprežila
Zahraničie Všetko
Ruskí agenti na love: Šachový veľmajster Kasparov dostal varovanie, ide mu o život
pred 3 hodinami
Ruskí agenti na love: Šachový veľmajster Kasparov dostal varovanie, ide mu o život
dnes o 08:50
Pátranie po chlapcovi z Talianska neskončilo dobre: Študent po útoku napísal poslednú správu, našli ho až v márnici
dnes o 13:19
V Rusku zomrela laborantka nakazená morom. Nemocnica je v karanténe, sledujú takmer 200 ľudí
Ekonomika Všetko
Daniari klepli po prstoch špekulantom. Odhalili podvody za milióny, Slovák načierno predával autá
včera o 06:33
Daniari klepli po prstoch špekulantom. Odhalili podvody za milióny, Slovák načierno predával autá
pred 2 dňami
Študentské podnájmy trhajú rekordy. V Bratislave zaplatíš za bývanie aj vyše 900 eur
pred 3 dňami
Veľká investícia v Martine: Automobilka vytvorí stovky nových pracovných miest, štát jej dá miliónovú úľavu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Násilie na školách
včera o 18:12
Násilie na školách
Prečo pribúdajú útoky na školách? Čo je to Copycat efekt a aký vplyv naň majú médiá?
Odvaha v čase tragédie: Hrdinky, ktoré si zaslúžia našu úctu
včera o 15:42
Odvaha v čase tragédie: Hrdinky, ktoré si zaslúžia našu úctu
Máš 18 až 30 rokov? EÚ ti zaplatí pobyt v zahraničí
včera o 13:36
Máš 18 až 30 rokov? EÚ ti zaplatí pobyt v zahraničí
Opitý Rus v Gruzínsku močil z balkóna. Vykrikoval pri tom „Sláva Rusku“
včera o 10:15
Opitý Rus v Gruzínsku močil z balkóna. Vykrikoval pri tom „Sláva Rusku“
Taraba sa vrátil do parlamentu
pred 2 dňami
Taraba sa vrátil do parlamentu
Viac