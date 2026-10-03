Opatrenie má pomôcť zmierniť tlak na vysoké ceny palív.
Vodičov by v najbližšom období mohlo čakať zlacňovanie palív, najmä nafty. Krajiny skupiny G7 sa dohodli na uvoľnení časti svojich núdzových zásob.
Americký prezident Donald Trump o dohode informoval na sociálnej sieti Truth Social. Uviedol, že Európa súhlasila s uvoľnením veľkého množstva zásob nafty a proces sa má začať okamžite. Dohodu po videokonferencii lídrov G7 potvrdil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Počas najbližších štyroch mesiacov sa má na trh dostať 100 miliónov barelov nafty a surovej ropy, pričom výraznejšie uvoľňovanie zásob nafty má prísť už počas prvých 20 dní. Cieľom je zvýšiť ponuku a zmierniť vysoké ceny palív.