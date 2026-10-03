Médiá hovoria o možnom pľúcnom more„, jeho konkrétnu formu však úrady zatiaľ nepotvrdili.
V ruskej Irkutskej oblasti zomrela pracovníčka laboratória, ktorá sa nakazila morom. Úrady následne umiestnili pod lekársky dohľad takmer 200 ľudí, ktorí s ňou mohli prísť do kontaktu, informuje The Moscow Times.
Žena pracovala v miestnom protimorovom inštitúte. Podľa ruských médií mala zdravotníkom povedať, že pri práci náhodne rozbila skúmavku so živými baktériami. V utorok ju hospitalizovali s vážnymi dýchacími problémami a neskôr ju napojili na pľúcnu ventiláciu. Vo štvrtok zomrela.
Po jej úmrtí úrady zaviedli karanténu v nemocnici v meste Šelechov. Pod dohľadom je najmenej 197 ľudí, ktorí s ňou mohli byť v kontakte. Viac ako 100 z nich zostalo v nemocnici.
V Irkutsku zároveň zrušili plánované verejné podujatia. Miestny gubernátor Igor Kobzev uviedol, že nikto zo sledovaných ľudí zatiaľ nemá príznaky ochorenia a ich testy sú negatívne.
Podľa médií mohlo ísť o pľúcny mor, ktorý postihuje pľúca a môže sa šíriť medzi ľuďmi kvapôčkami. Konkrétnu formu ochorenia však úrady zatiaľ nepotvrdili.