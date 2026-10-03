MAPA: Kde sa na Slovensku žije najlepšie? Index kvality života ukázal najlepšie okresy
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Daniel Zbudila
dnes 3. októbra 2026 o 17:10
Čas čítania 1:10

MAPA: Kde sa na Slovensku žije najlepšie? Index kvality života ukázal najlepšie okresy

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MAPA: Kde sa na Slovensku žije najlepšie? Index kvality života ukázal najlepšie okresy

Projekt Obce v dátach zverejnil prvý komplexný Index kvality života pre 71 slovenských okresných miest.

Analytický projekt Obce v dátach po prvýkrát zostavil komplexný Index kvality života Slovenska 2026. Rebríček porovnal 71 okresných miest na základe 29 objektívnych ukazovateľov z verejných zdrojov – od strednej dĺžky života a dostupnosti zdravotnej starostlivosti cez zamestnanosť, ceny bývania až po čistotu ovzdušia či objasnenosť kriminality.

Index nehodnotí subjektívnu spokojnosť obyvateľov ani prácu primátorov, ale reálne podmienky na život v meste a jeho okolí do 30 minút jazdy autom. Celkové hodnotenie jednoznačne potvrdilo roztvárajúce sa nožnice medzi západom a zvyškom krajiny. Prvé štyri miesta obsadil Bratislavský kraj: zvíťazila Bratislava (7,5 bodu), za ktorou nasledujú Senec, Malacky a Pezinok. Prvým mestom mimo bratislavského regiónu sa stala piata Trnava (5,9 bodu).

Index kvality života na Slovensku.
Index kvality života na Slovensku. Zdroj: Obce v dátach

Prepadák pre Košice

Na opačnom konci rebríčka sa ocitla Revúca (3,2 bodu), pred ktorou skončili Rimavská Sobota (3,4 bodu) a Čadca (3,6 bodu). Z desiatky najhoršie hodnotených miest sa drvivá väčšina nachádza v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. Výrazným prekvapením je umiestnenie Košíc, ktoré ako druhé najväčšie mesto Slovenska skončili až na 34. mieste.

 

Košice zo všetkých hodnotených miest úplne prepadli v čistote ovzdušia, vykazujú najvyššiu priemyselnú záťaž v okolí a najnižšiu objasnenosť trestných činov, pričom slabé skóre dosiahli aj v dostupnosti bývania. Naopak, excelujú v železničnej doprave a dostupnosti nemocníc.

Dĺžka života aj pasca neistoty v strede rebríčka

Zásadné rozdiely medzi regiónmi ukázal aj najdôležitejší ukazovateľ indexu – stredná dĺžka života. Najvyššieho veku sa ľudia dožívajú v okrese Bratislava, Senec a Pezinok, zatiaľ čo najhoršie štatistiky zaznamenali okresy Rimavská Sobota, Trebišov, Rožňava a Revúca.

Autori projektu zároveň upozorňujú, že kvôli tesným bodovým odstupom v strede tabuľky existuje pri väčšine miest takzvané pásmo neistoty, kedy sa poradie pri miernej zmene váh posúva aj o 10 miest. Štúdia preto neslúži na kázanie radniciam, ale ako dátová mapa pre štát a samosprávy, kam v budúcnosti nasmerovať investície a rozvoj.

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Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
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