Slovenský úradnícky aparát oberá podnikateľov v priemere o viac ako mesiac života ročne.
Opozičné Progresívne Slovensko prichádza s iniciatívou, ktorá má posvietiť na zbytočné pečiatkovanie a komplikované procesy. Spustilo špeciálny web Byrokat, ktorý slúži ako zberné miesto pre podnety od ľudí. Občania aj podnikatelia naň môžu nahlasovať konkrétne prípady, kedy ich štát zaťažuje nezmyselnou administratívou alebo šikanuje prehnanými požiadavkami, uvádza Denník E.
Názov Byrokat nie je v slovenskej politike úplnou novinkou – v minulosti ho používala už SDKÚ, no PS si tento koncept osvojilo a zapracovalo ho aj do svojho oficiálneho programu. Podľa opozície je byrokracia na Slovensku najhoršia v rámci celej Vyšehradskej štvorky a priemernej firme ročne ukradne až 34 dní, ktoré by inak mohla venovať rozvoju podnikania.
Kauza langoš a prísne kontroly malých živnostníkov
Poslanec PS Ján Hargaš pri predstavení webu ostro skritizoval súčasný prístup štátnych orgánov k drobným podnikateľom. Poukázal na prehnane tvrdé daňové kontroly, ktoré v posledných mesiacoch rezonovali v spoločnosti – či už išlo o prepieranú kauzu predaja langošov v Kvetoslavove, alebo kontrolu zmrzlinára v Humennom. Podľa opozície by sa štát mal zamerať na skutočných podvodníkov a nešikanovať malých živnostníkov pre drobné administratívne pochybenia.
Predvyplnené dane aj automatické povolenia
Progresívne Slovensko deklaruje cieľ skresať celkovú administratívnu záťaž pre firmy minimálne o tretinu. V parlamente preto presadzuje sériu opatrení, ktoré by mali ľuďom výrazne uľahčiť život:
- Právo na chybu: Drobné a neúmyselné administratívne zakopnutia by štát nemal okamžite pokutovať, ale dať občanovi priestor na ich nápravu.
- Stopka pre nečinnosť úradov: Ak úrad nerozhodne v zákonnej lehote, povolenie sa má automaticky považovať za schválené.
- Predvyplnené daňové priznania: Štát by mal využiť dáta, ktoré už o občanovi má, a ušetriť mu prácu s formulármi.
- Časové obmedzenie regulácií: Nové administratívne povinnosti by mali mať platnosť len na vopred určené obdobie.
Väčšina opozičných návrhov však v súčasnom zložení parlamentu naráža na odpor vládnej koalície, ktorá ich spravidla zmietne zo stola hneď v prvom čítaní.