Známy kritik Kremľa a šachový veľmajster Garri Kasparov čelí obrovskej hrozbe.
Ostrý kritik Vladimira Putina a šachová legenda Garri Kasparov zažíva napäté chvíle. Spolu so svojím kolegom Ivanom Tjutrinom, s ktorým spoluzakladal opozičnú platformu Fórum slobodného Ruska, dostali veľmi vážne varovanie.
Americké a litovské spravodajské služby ich upozornili, že ich životy sú v ohrození, a odporučili im okamžite zaviesť prísne bezpečnostné opatrenia. Kasparov, ktorý sa momentálne zdržiava vo francúzskom Štrasburgu, potvrdil, že tak už urobil a v preventívnych krokoch bude pokračovať.
Lov na opozíciu priamo v USA
Celá situácia eskalovala po tom, čo nezávislý ruský portál The Moscow Times zverejnil šokujúcu správu. Podľa ich zistení mali ruskí agenti už počas tohto leta v pláne zlikvidovať na území Spojených štátov viacerých kľúčových predstaviteľov opozície.
Medzi hlavnými terčami mal byť okrem Kasparova aj Iľja Ponomariov. Ide o bývalého poslanca ruského parlamentu, ktorý sa do histórie zapísal tým, že v roku 2014 ako jediný našiel odvahu hlasovať proti anexii Krymu.
Kasparov sa skrývať neplánuje
Hoci Kasparovovi a Tjutrinovi tajné služby nepotvrdili úplne explicitne, že práve oni mali byť obeťami spomínaného letného vražedného sprisahania, situáciu rozhodne nepodceňujú.
Známy šachista na sociálnych sieťach priznal, že informácie o ich možnej likvidácii ho síce šokovali, no v kontexte aktuálneho diania ho to vlastne vôbec neprekvapuje. Zároveň poslal do Moskvy rázny odkaz – pred diktátorským režimom ruského prezidenta nehodlá ustúpiť a už vôbec sa neplánuje skrývať.