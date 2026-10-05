USA navrhujú nové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom. Stretnutie by sa mohlo uskutočniť ešte v októbri
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TASR
dnes 5. októbra 2026 o 17:20
Čas čítania 0:19

USA navrhujú nové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom. Stretnutie by sa mohlo uskutočniť ešte v októbri

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USA navrhujú nové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom. Stretnutie by sa mohlo uskutočniť ešte v októbri
Zdroj: TASR-AP

Miesto zatiaľ nie je známe, medzi možnosťami sú Spojené arabské emiráty.

Spojené štáty navrhli nové trojstranné rokovania s Ukrajinou a Ruskom, ktoré by sa mohli uskutočniť ešte do konca októbra. O iniciatíve informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Podľa neho je Washington v kontakte s oboma krajinami a navrhuje stretnutie na technickej úrovni. Ukrajina s navrhovaným termínom súhlasí a je pripravená rokovať napríklad v Spojených arabských emirátoch alebo v inej krajine, ktorú navrhnú USA.

Možnosť októbrových rokovaní už v septembri pripustil aj Kremeľ. Predchádzajúce kolá rozhovorov však nepriniesli výraznejší posun smerom k ukončeniu vojny.

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Náhľadový obrázok: TASR-AP
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