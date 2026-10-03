V súvislosti so súčasnými konfliktmi varoval pred ďalším zbrojením a provokáciami a venoval sa aj vojne na Ukrajine.
Prezident SR Peter Pellegrini vo svojom príhovore na oslavách 82. výročia Karpatsko-duklianskej operácie upozornil na to, že zvyšovanie zbrojenia a stupňovanie rôznych provokácií nie je cestou k zmierneniu napätia, ale k jeho ďalšej eskalácii.
Hovoril aj o vojne na Ukrajine
Pellegrini pripomenul vojnu na Ukrajine, kde podľa jeho slov každý mesiac na oboch stranách zomierajú desaťtisíce mladých mužov. Vyjadril poľutovanie nad tým, že sa Rusku a Ukrajine nedarí dohodnúť ani na prímerí, ktoré by podľa neho mohlo vytvoriť priestor na diplomatické rokovania.
Prezident kritizoval prístup, pri ktorom sa ako riešenie konfliktu zdôrazňuje najmä ďalšie zbrojenie. Európa by podľa neho mala intenzívnejšie hľadať diplomatické a mierové riešenie vojny.
Zbraň má byť podľa neho poslednou možnosťou
Pellegrini zároveň poukázal na čoraz častejšie diskusie o možnom konflikte medzi NATO a Ruskom. Uviedol, že s obavami sleduje zostrujúcu sa rétoriku a rastúce napätie.
Zdôraznil pritom význam kolektívnej bezpečnosti najmä pre menšie krajiny. Použitie zbraní by však podľa neho malo prísť až ako posledná možnosť po zlyhaní diplomacie.
Na záver pripomenul, že obete Karpatsko-duklianskej operácie by mali byť mementom následkov vojny. Podľa Pellegriniho Európa v prípade Ukrajiny príliš rýchlo rezignovala na diplomatické riešenie a snaha o mier je podľa neho podmienkou prežitia.