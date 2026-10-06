Obávaná dronová jednotka „Magyar’s Birds“ zverejnila video z akcie, pri ktorej FPV dron zneškodnil ruského okupanta.
Na záberoch z ukrajinského bojiska, ktoré zverejnila 414. samostatná brigáda bezpilotných systémov známa ako „Magyar’s Birds“, sa odohral neobvyklý moment, píše United24 Media. Počas bojových operácií zo začiatku októbra si ukrajinský dron vyhliadol ruského pešiaka, ktorého zovňajšok okamžite udrel do očí celému tímu. Vojak sa totiž výrazne podobal na ruského prezidenta Vladimira Putina. Okrem vizuálnej podoby s diktátorom pravdepodobne nemá s Kremeľským lídrom žiadne príbuzenské prepojenie, no pre ukrajinských operátorov sa stal okamžitým cieľom.
Masívne straty okupantov v priamom prenose
Akonáhle FPV dron zameril cieľ, nasledoval rýchly a nekompromisný útok. Podľa vyjadrenia jednotky bol tento zásah len zlomkom z ich masívnej operácie zo štvrtého októbra. Len počas jediného dňa dokázali operátori Magyar’s Birds zasiahnuť až 204 ruských vojakov, z ktorých 119 prišlo o život a ďalších 85 utrpelo ťažké zranenia. V období od prvého do štvrtého októbra hlási táto elitná dronová jednotka na svojom konte celkovo 731 vyradených okupantov.
Zúfalé pokusy o kamufláž zlyhávajú
Snažiť sa ukryť pred neúprosnými bezpilotnými technológiami je pre ruskú pechotu čoraz náročnejšie. Ruskí vojaci sa na fronte uchýlia k najrôznejším taktikám. Nedávno pri Pokrovsku sa napríklad jeden z nich pokúsil uniknúť spozorovanému dronu tak, že zostal nehybne stáť medzi stromami ako socha v nádeji, že splynie s lesom. Aj tento zúfalý pokus však zlyhal a ukrajinský operátor ho bez problémov odhalil a zlikvidoval.
A Russian soldier tried standing completely still to avoid detection by a Ukrainian FPV drone on the Pokrovsk front. It didn’t work. https://t.co/oYn3eyb8eA— Ivan Khomenko (@KhomenkoIv60065) September 16, 2026