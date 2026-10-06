Kávový paradox: Európania pijú takmer rovnaké množstvo ako pred rokmi, no platia za ňu dvojnásobok
0
0
0
Daniel Zbudila
dnes 6. októbra 2026 o 17:00
Čas čítania 1:07

Kávový paradox: Európania pijú takmer rovnaké množstvo ako pred rokmi, no platia za ňu dvojnásobok

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Kávový paradox: Európania pijú takmer rovnaké množstvo ako pred rokmi, no platia za ňu dvojnásobok
Zdroj: Unsplash/Tyler Nix

Ak máš pocit, že za svoju obľúbenú kávu nechávaš v kaviarňach či obchodoch čoraz viac peňazí, štatistiky ti dávajú za pravdu.

Za obrovským cenovým skokom netreba hľadať len infláciu, ale najmä zmenu našich návykov. Kým v roku 2015 doviezla EÚ približne 2,7 milióna ton kávy, vlani to bolo 2,9 milióna ton. Tento mierny nárast objemu však podľa údajov Eurostatu sprevádzal extrémny finančný skok – celková hodnota dovezeného tovaru sa zdvojnásobila z 8,6 na takmer 18,7 miliardy eur.

Podľa analytikov z CBI už objem dovezenej kávy v Európe veľmi rásť nebude, no tržby áno. Dôvodom je, že najmä mladšia generácia čoraz viac siaha po drahšej výberovej arabike, ekologicky udržateľných produktoch a praktických kávových kapsulách. Kým južania stále preferujú horkejšiu robustu a tmavé praženie, na severe Európy fičia jemnejšie chute zo svetlejšieho praženia.

Kávoví králi sídlia v Nemecku a Taliansku

Hoci je Európa suverénne najväčším konzumentom kávy na svete (zhltneme až 32 % celosvetovej spotreby), zrná sa v rámci Únie nerozdeľujú rovnomerne. Kávovému biznisu v EÚ absolútne dominujú Nemecko a Taliansko.

Iba samotní Nemci zhltli vlani celú tretinu všetkého mimoeurópskeho dovozu (vyše milión ton), Taliani si ukrojili 21-percentný podiel. Tieto dve krajiny sú zároveň lídrami v spracovaní a pražení. Z celkových 2,2 milióna ton finálnej kávovej produkcie v EÚ vyrobili práve nemecké a talianske pražiarne takmer polovicu.

Dve krajiny, ktoré zásobujú Európu

Odkiaľ k nám tie milióny ton vlastne tečú? Hoci Európa kávu miluje, bez dovozu z exotických krajín by sme si ráno nedali ani jedno espresso. Na absolútnom vrchole dodávateľov sedí Brazília, ktorá vlani do Únie poslala vyše milión ton zŕn, čo tvorí viac ako tretinu celkového importu.

29. septembra 2026 o 13:30 Čas čítania 2:38 „Nikto nechce urobiť ten prvý krok.“ Cena nafty na Slovensku trhá rekordy, prekoná 2 eurá za liter? „Nikto nechce urobiť ten prvý krok.“ Cena nafty na Slovensku trhá rekordy, prekoná 2 eurá za liter?

Silným sekundantom je Vietnam s takmer 600-tisíc tonami. Tieto dva štáty tak dokopy zabezpečujú viac ako polovicu všetkej kávy, ktorú si Európania doma či v kaviarňach uvaria. Zvyšok trhu dopĺňajú menší, no významní hráči ako Uganda, Kolumbia či Honduras.

28. septembra 2026 o 17:27 Čas čítania 1:03 Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
3. októbra 2026 o 12:44 Čas čítania 1:07 Trump škrtol milióny pre Slovensko: Peniaze za pomoc Ukrajine pošle radšej do Latinskej Ameriky Trump škrtol milióny pre Slovensko: Peniaze za pomoc Ukrajine pošle radšej do Latinskej Ameriky
4. októbra 2026 o 9:20 Čas čítania 1:08 Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Pexels / Đan Thy Nguyễn Mai
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Ekonomika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 13:40
Smrteľný úraz v Dunajskej Strede: Vo fabrike Minit zomrel pri práci 31-ročný zamestnanec
Smrteľný úraz v Dunajskej Strede: Vo fabrike Minit zomrel pri práci 31-ročný zamestnanec
dnes o 06:33
Výplaty pôjdu hore: Minimálna mzda v roku 2027 opäť porastie, prilepšia si všetky stupne náročnosti
Výplaty pôjdu hore: Minimálna mzda v roku 2027 opäť porastie, prilepšia si všetky stupne náročnosti
dnes o 15:30
Bez Matoviča nevznikne žiadna vláda. Prieskum vyhralo PS, v parlamente by sedelo až osem strán
Bez Matoviča nevznikne žiadna vláda. Prieskum vyhralo PS, v parlamente by sedelo až osem strán
pred 2 dňami
Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou
Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou
pred 2 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
dnes o 13:40
Smrteľný úraz v Dunajskej Strede: Vo fabrike Minit zomrel pri práci 31-ročný zamestnanec
Smrteľný úraz v Dunajskej Strede: Vo fabrike Minit zomrel pri práci 31-ročný zamestnanec
dnes o 06:33
Výplaty pôjdu hore: Minimálna mzda v roku 2027 opäť porastie, prilepšia si všetky stupne náročnosti
Výplaty pôjdu hore: Minimálna mzda v roku 2027 opäť porastie, prilepšia si všetky stupne náročnosti
pred 2 dňami
Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou
Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou
dnes o 10:46
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
pred 2 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
pred 2 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
1
30. 9. 2026 11:29
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
REBRÍČEK: Toto je 10 najhorších obcí na Slovensku. Nachádza sa medzi nimi aj tá tvoja?
2. 10. 2026 11:20
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
1. 10. 2026 9:41
TABUĽKA: Kedy sa dočkáte dôchodku? Pozrite si veľký prehľad veku odchodu do penzie
TABUĽKA: Kedy sa dočkáte dôchodku? Pozrite si veľký prehľad veku odchodu do penzie
29. 9. 2026 7:12
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
Blíži sa vykurovacia sezóna: Nezabudni na jeden dôležitý krok, inak preplatíte na kúrení desiatky eur
Lifestyle news
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
dnes o 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
Slovensko Všetko
Polícia objasnila vraždu na Rybničnej v Bratislave. Obvinila dvoch Ukrajincov
dnes o 14:37
Polícia objasnila vraždu na Rybničnej v Bratislave. Obvinila dvoch Ukrajincov
Obvinení mali obeti zasadnúť viaceré rany kuchynským nožom a následne okamžite opustiť Slovensko.
Smrteľný úraz v Dunajskej Strede: Vo fabrike Minit zomrel pri práci 31-ročný zamestnanec
dnes o 13:40
Smrteľný úraz v Dunajskej Strede: Vo fabrike Minit zomrel pri práci 31-ročný zamestnanec
Bez Matoviča nevznikne žiadna vláda. Prieskum vyhralo PS, v parlamente by sedelo až osem strán
dnes o 15:30
Bez Matoviča nevznikne žiadna vláda. Prieskum vyhralo PS, v parlamente by sedelo až osem strán
„Ja pôjdem sedieť a vy ležať v rakve.“ Opitý muž sa na webe hral na mafiána, do pár hodín ho zadržali
dnes o 13:20
„Ja pôjdem sedieť a vy ležať v rakve.“ Opitý muž sa na webe hral na mafiána, do pár hodín ho zadržali
V septembri zbankrotovalo najviac firiem za rok 2026. Podnikatelia nevládzu platiť dane
pred 3 hodinami
V septembri zbankrotovalo najviac firiem za rok 2026. Podnikatelia nevládzu platiť dane
Meme poslanec Glück
pred 3 hodinami
Meme poslanec Glück
Ekonomika Všetko
Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou
pred 2 dňami
Pozri si najhoršie platené profesie na Slovensku: Tieto pozície zarábajú len tesne nad minimálnou mzdou
dnes o 06:33
Výplaty pôjdu hore: Minimálna mzda v roku 2027 opäť porastie, prilepšia si všetky stupne náročnosti
pred 3 hodinami
V septembri zbankrotovalo najviac firiem za rok 2026. Podnikatelia nevládzu platiť dane
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Slovensko Všetko
Polícia objasnila vraždu na Rybničnej v Bratislave. Obvinila dvoch Ukrajincov
dnes o 14:37
Polícia objasnila vraždu na Rybničnej v Bratislave. Obvinila dvoch Ukrajincov
dnes o 13:40
Smrteľný úraz v Dunajskej Strede: Vo fabrike Minit zomrel pri práci 31-ročný zamestnanec
dnes o 15:30
Bez Matoviča nevznikne žiadna vláda. Prieskum vyhralo PS, v parlamente by sedelo až osem strán

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Meme poslanec Glück
pred 3 hodinami
Meme poslanec Glück
Poslanca Richarda Glücka novinári konfrontovali s jeho fotografiou s bratmi Tateovcami
„Budeme sa voziť na streche vlakov ako v Indii.“ Slováci reagujú na boj vlády s drahým tankovaním (ANKETA)
dnes o 15:14
„Budeme sa voziť na streche vlakov ako v Indii.“ Slováci reagujú na boj vlády s drahým tankovaním (ANKETA)
Unikol z laboratória mor?
včera o 15:51
Unikol z laboratória mor?
Násilie na školách
2
2. 10. 2026 18:12
Násilie na školách
Odvaha v čase tragédie: Hrdinky, ktoré si zaslúžia našu úctu
2. 10. 2026 15:42
Odvaha v čase tragédie: Hrdinky, ktoré si zaslúžia našu úctu
Viac