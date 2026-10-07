Banskobystrický pivovar Perla, ktorý sa po rokoch pauzy vrátil k vareniu piva len v roku 2021, hlási definitívny koniec.
Pivovar Perla nie je na banskobystrickej mape žiadnym nováčikom. Jeho história siaha až do roku 1992, kedy ako jeden z prvých reštauračných pivovarov na Slovensku začal písať svoj príbeh. Prvýkrát musel svoje brány zatvoriť v roku 2016, čo bolo paradoxne v čase, keď na Slovensku zažívalo remeselné pivo najväčší boom, napísal portál opive.sk.
Po hľadaní nového majiteľa a ponukách presahujúcich pol milióna eur prišiel v lete 2021 radostný reštart. Perla sa vrátila k svojim koreňom, návštevníkom ponúkala poctivú jedenástku a neskôr aj rôzne pivné špeciály. Dnes, len päť rokov od tohto oživenia, je však všetkému koniec.
Ľudia zmenili návyky, pivo sa nepredáva
Dôvod tohto nečakaného kroku je krutý, no odráža celkovú situáciu na trhu. Vedenie podniku na rovinu priznalo, že odbyt piva výrazne klesol a už jednoducho nejde na dračku tak, ako sme boli zvyknutí v minulosti.
Slovenský aj európsky pivný trh momentálne prechádza mimoriadne ťažkým obdobím a čelí jednej z najhlbších kríz za posledné desaťročia. Zákazníci menia svoje návyky, šetria a menším pivovarom to doslova láme väzy.
Čo bude s areálom?
Budúcnosť samotnej prevádzky je zatiaľ vo hviezdach. Majitelia podľa portálu oPive.sk aktuálne riešia, čo spravia so samotnou výrobnou časťou. V hre je buď prenájom existujúcich pivovarníckych technológií niekomu inému, alebo ich kompletný odpredaj. Osud Perly tak slúži ako varovný prst pre celú gastro scénu a ukazuje, že prežitie menších lokálnych pivovarov bude v nasledujúcich mesiacoch poriadne náročné.