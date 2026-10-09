Smrť dôchodkyne po drsnom vysťahovaní vyvolala v Španielsku masové protesty. Premiér vyhlásil predčasné voľby
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Anna-Marie Vondráková/refresher.sk
dnes 9. októbra 2026 o 16:44
Čas čítania 1:59

Smrť dôchodkyne po drsnom vysťahovaní vyvolala v Španielsku masové protesty. Premiér vyhlásil predčasné voľby

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Španielskom teraz otriasajú demonštrácie aj kampane pred blížiacimi sa voľbami. Situáciu nám priamo z miesta opísala naša redaktorka.

Osemdesiatsedemročná Maricarmen, ktorú úrady kvôli dlhom na nájomnom násilím vysťahovali z jej madridského bytu, zomrela v nemocnici. A jej príbeh zapôsobil ako rozbuška. Španielsko sa ponára do obrovských protestov a štrajkov namierených proti neúnosnej bytovej kríze. Ľudia obsadzujú námestia a situácia už vyústila aj do pádu vlády.

Dôchodkyňa žila vo svojom byte v Madride neuveriteľných 70 rokov. Jej situácia sa však stala bezvýchodiskovou vo chvíli, keď už nedokázala pokryť náklady na bývanie. Hoci išlo o veľmi zraniteľnú osobu vo vysokom veku, úrady pristúpili k tvrdému kroku a ženu za asistencie polície násilím vysťahovali z jej domova. Extrémny stres a zhoršenie zdravotného stavu si vybrali svoju daň a seniorka v nemocnici zomrela.

Jej osud sa stal symbolom frustrácie státisícov Španielov, ktorí dlhodobo čelia raketovo rastúcim cenám nájmov a nedostupnosti bývania. Ľudia odmietajú situáciu ďalej tolerovať a po celej krajine vypukli mohutné protesty.

Samotná Maricarmen ešte počas hospitalizácie demonštrácie podporovala. „Chcela by som tam byť s vami, pripojiť sa k vášmu táboru a vášmu boju, ale nemám to šťastie. Preto vás odtiaľto všetkých vyzývam k odvahe,“ vyhlásila vo videu na sociálnych sieťach.

Stanové mestečká aj zrušené oslavy

Demonštranti vo veľkom obsadzujú hlavné námestia španielskych miest, kde stavajú stany a odmietajú odísť. Situácia je vyhrotená napríklad vo Valencii, treťom najväčšom meste Španielska, kde dianie opísala aj naša redaktorka.

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„Celé námestie je obklopené stanmi a ľudia tam stanujú už niekoľko dní, zo všetkých strán to strážia policajti,“ opisuje priamo z centra diania Lucie Novotná. Podľa jej informácií sa dav organizuje a chráni. „Malo by tam byť asi 1 500 ľudí, väčšina mala na sebe masky alebo rúška,“ priblížila.

Protesty začali paralyzovať aj bežný chod miest a kultúrny život. „Dnes je tu vo Valencii štátny sviatok a mali byť veľké oslavy, ale časť programu sa musela na poslednú chvíľu práve kvôli protestom zrušiť, ide o nariadenie vlády,“ dodala.

Zmena pre Španielsko

Neďaleko madridského bytu, kde Maricarmen žila, začal okamžite vznikať improvizovaný pamätník, pri ktorom sa zastavujú davy ľudí. Zapaľujú sviečky a zanechávajú odkazy ako „Tvorila si históriu, Maricarmen“ alebo „Ďakujeme, že si zmenila Španielsko“.

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Vo štvrtok večer sa v Madride uskutočnil spomienkový pochod organizovaný madridským združením nájomníkov, ktorého sa zúčastnilo zhruba 20-tisíc ľudí. Vyrazili z hlavného protestného stanového mestečka na námestí Puerta del Sol a mierili priamo k bytu zosnulej seniorky.

Ľudia cítia obrovskú beznádej spojenú s nedostatkom ochrany pre bežných obyvateľov. „Sme tu, pretože si myslím, že smrť Maricarmen ukazuje, ako inštitúcie dokážu zabiť človeka tým, že sa oň nedokážu postarať,“ uviedla pre The Guardian priamo na mieste jedna z účastníčok protestov s transparentom. „Keby mali ľudia väčšiu ochranu ako investori, toto by sa nestalo.“

Politické zemetrasenie

Tlak ulice a obrovská vlna nevôle nezostali bez odozvy na najvyšších poschodiach politiky. Bytová kríza, dovedená do extrému tragickým úmrtím vysťahovanej seniorky, vyvolala tvrdé politické turbulenie. Španielsky premiér Pedro Sánchez pod tlakom situácie a celonárodných štrajkov už oznámil vyhlásenie predčasných volieb. Španielsko tak teraz čakajú nielen dni sociálnych nepokojov, ale aj vyhrotená predvolebná kampaň, v ktorej bude právo na dôstojné bývanie absolútne kľúčovou témou.

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Zdroj: refresher.sk
Odporučil/a: Anna-Marie Vondráková/refresher.sk
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