Vyžiť z jedinej výplaty je pre čoraz viac ľudí tvrdý oriešok.
Fenomén viacnásobného zamestnania naberá na Slovensku nebývalé tempo. Kým ešte v roku 2020 bola práca na viac ako jeden plný či čiastočný úväzok skôr výnimkou, v posledných rokoch sa stáva bežnou súčasťou reality tisícok domácností. Z údajov európskeho štatistického úradu Eurostat vyplýva, že vlani malo na Slovensku druhé či dokonca tretie zamestnanie 44 700 ľudí, čo je v porovnaní so začiatkom dekády takmer dvojnásobný počet.
Trend naháňania viacerých príjmov nie je len slovenskou špecialitou, ale odráža situáciu naprieč celým kontinentom. V rámci celej Európskej únie evidovali štatistici v minulom roku až 8,2 milióna ľudí fungujúcich vo viacerých prácach súčasne, pričom v roku 2020 sa tento počet pohyboval na úrovni 7,5 milióna.
Dorovnávanie rozpočtu aj predaj talentu
Dôvody, prečo ľudia obetujú svoj voľný čas a energiu ďalšiemu zamestnaniu, sa rôznia. Ako upozorňujú experti v susednom Česku, pre časť zamestnancov ide o nutnosť, ktorou si vykrývajú nízke základné zárobky a rastúce životné náklady, uvádza Denník N . Pre ďalšiu skupinu však druhý úväzok, freelancing či konzultačná činnosť predstavujú spôsob, ako zhodnotiť svoje nadobudnuté know-how, prax a odborné schopnosti v projektoch mimo svojej bežnej firemnej agendy.
Európska mapa však neukazuje všade rovnaký vývoj. Pozoruhodnou výnimkou je napríklad Taliansko, kde sa trend vyvíja opačným smerom. Počet pracujúcich, ktorí kombinujú viacero pracovných pomerov, sa tam medzi rokmi 2020 a 2025 prepadol približne o polovicu.