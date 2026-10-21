Kandidátka na primátorku Bratislavy Zuzana Šubová vyhlásila, že je ochotná vzdať sa svojej kandidatúry v prospech úradujúceho primátora Matúša Valla.
S blížiacim sa termínom komunálnych volieb rastie v Bratislave napätie medzi tábormi dvoch najsilnejších favoritov – súčasného primátora Matúša Valla a ministra dopravy Jozefa Ráža. Do mimoriadne tesného duelu najnovšie prehovorila ekonómka Zuzana Šubová, ktorá sa rovnako uchádza o priazeň voličov v hlavnom meste.
Na sociálnej sieti priznala, že v posledných dňoch čelí intenzívnemu tlaku verejnosti. Podľa jej slov ju množstvo ľudí v správach aj telefonátoch žiada, aby sa vzdala kandidatúry a netrieštila hlasy v prospech Matúša Valla, čím by sa znížilo riziko, že hlavné mesto ovládnu nominanti blízki vládnemu Smeru.
Odstúpenie s personálnou podmienkou
Šubová na tieto výzvy zareagovala nečakanou verejnou ponukou, no odmieta, že by Vallovi podpísala bianko šek. Deklarovala, že je ochotná z volebného ringu vycúvať a podporiť súčasného šéfa magistrátu, no stanovila si jednu tvrdú a veľmi konkrétnu podmienku.
Žiada, aby Matúš Vallo oficiálne súhlasil so zriadením sekcie riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti priamo v štruktúrach magistrátu hlavného mesta. Vedenie tohto nového kontrolného útvaru by podľa vlastných predstáv prevzala práve ona, pričom jej tím by doplnili štyria bývalí príslušníci zrušenej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).
Kandidátka argumentuje tým, že jej hlavnou motiváciou v politike je ochrana verejných financií a efektívne hospodárenie s daňami Bratislavčanov. Ak to Vallo s ochranou mestských peňazí myslí vážne, nevidí jediný dôvod, prečo by mal vznik takejto inštitúcie a príchod bývalých elitných vyšetrovateľov odmietnuť.
„Rozhodnutie je na Vallovi“
Šubová zároveň poslala vedeniu mesta jasné varovanie pre prípad, že jej ponuku zmietne zo stola. Ak Vallo na navrhovanú dohodu nepristúpi, zo súboja neodstúpi a mieni bojovať až do samotného dňa volieb.
V takom prípade však vopred odmieta akúkoľvek morálnu či politickú zodpovednosť za to, ak by roztrieštenosť hlasov napokon pomohla k víťazstvu vládnemu vyzývateľovi Jozefovi Rážovi. Rozhodnutie o tom, či dôjde k predvolebnému spojenectvu a zásahu do mestského aparátu, tak nechala v rukách súčasného primátora. Matúš Vallo sa k jej verejnej výzve zatiaľ oficiálne nevyjadril.