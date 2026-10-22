Z Vatikánu prichádza mimoriadne priaznivá správa o zdravotnom stave pápeža Leva XIV.
Pápež Lev XIV. už nepotrebuje ďalšiu liečbu po operácii pľúc, ktorú podstúpil minulý týždeň. Informovali o tom lekári vo vyhlásení, ktoré Vatikán zverejnil v stredu, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Pápežovi 13. októbra odstránili pravý dolný pľúcny lalok, v ktorom sa vytvoril zhubný nádor. Výsledky histologických vyšetrení potvrdili, že pápež má adenokarcinóm - najčastejší typ rakoviny pľúc, no ochorenie sa v tele ďalej nerozšírilo, uviedli lekári.
„Následné onkologické posúdenie potvrdilo, že nie je potrebná žiadna ďalšia liečba,“ uviedli hlavný chirurg pápeža Stefano Margaritora a jeho osobný lekár Luigi Carbone.
Z lekárskeho hľadiska nič nebráni plánovanej ceste pápeža do Južnej Ameriky od 6. do 17. novembra. Plánuje navštíviť Uruguaj, Argentínu a Peru.