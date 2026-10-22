Pápež dostal kľúčové výsledky testov. Rakovina sa nerozšírila, ďalšiu liečbu nepotrebuje
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TASR
dnes 22. októbra 2026 o 8:24
Čas čítania 0:26

Pápež dostal kľúčové výsledky testov. Rakovina sa nerozšírila, ďalšiu liečbu nepotrebuje

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Pápež dostal kľúčové výsledky testov. Rakovina sa nerozšírila, ďalšiu liečbu nepotrebuje
Zdroj: TASR/AP

Z Vatikánu prichádza mimoriadne priaznivá správa o zdravotnom stave pápeža Leva XIV.

Pápež Lev XIV. už nepotrebuje ďalšiu liečbu po operácii pľúc, ktorú podstúpil minulý týždeň. Informovali o tom lekári vo vyhlásení, ktoré Vatikán zverejnil v stredu, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Pápežovi 13. októbra odstránili pravý dolný pľúcny lalok, v ktorom sa vytvoril zhubný nádor. Výsledky histologických vyšetrení potvrdili, že pápež má adenokarcinóm - najčastejší typ rakoviny pľúc, no ochorenie sa v tele ďalej nerozšírilo, uviedli lekári.

„Následné onkologické posúdenie potvrdilo, že nie je potrebná žiadna ďalšia liečba,“ uviedli hlavný chirurg pápeža Stefano Margaritora a jeho osobný lekár Luigi Carbone.

Z lekárskeho hľadiska nič nebráni plánovanej ceste pápeža do Južnej Ameriky od 6. do 17. novembra. Plánuje navštíviť Uruguaj, Argentínu a Peru.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Gregorio Borgia
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