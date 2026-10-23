Moskva chce diskutovať o bezpečnostných zárukách, zatiaľ čo Donald Trump zvyšuje tlak na Kyjev.
Rusko, Ukrajina a Spojené štáty plánujú v prvej polovici novembra obnoviť mierové rokovania v Abú Zabí. Oznámil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Rusko vyjadrilo ochotu pokračovať v rokovaniach po stretnutí amerického vyslanca Stevea Witkoffa s prezidentom Vladimirom Putinom v Petrohrade.
Putin chce rokovať o bezpečnostných zárukách
Putin uviedol, že rokovania by sa mali zamerať na bezpečnostné záruky pre Ukrajinu aj Rusko. Moskva podľa neho nechce iba krátkodobé prímerie, ale ukončenie vojny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tiež vyzval na čo najskoršie obnovenie rokovaní.
Trump zvyšuje tlak na Ukrajinu
Americký prezident Donald Trump opakovane kritizoval Zelenského za údajný nedostatok ochoty uzavrieť mierovú dohodu.
Trump zároveň oznámil nákup ruskej nafty a pozastavil pripravované sankcie proti Rusku. Rozhodnutie odôvodnil národnými záujmami USA.