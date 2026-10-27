Podvodníci zneužívajú meno primátora Nitry: Cez vymyslenú „Nadáciu Marka Hattasa“ sľubujú tisíce eur
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Daniel Zbudila
dnes 27. októbra 2026 o 18:35
Čas čítania 0:51

Podvodníci zneužívajú meno primátora Nitry: Cez vymyslenú „Nadáciu Marka Hattasa“ sľubujú tisíce eur

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Podvodníci zneužívajú meno primátora Nitry: Cez vymyslenú „Nadáciu Marka Hattasa“ sľubujú tisíce eur
Zdroj: Freepik/@ master1305/volně k užití

Mesto Nitra varuje pred novou vlnou podvodných správ, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach.

Podvodníci na sociálnych sieťach opäť skúšajú overenú taktiku zneužitia známej tváre z verejného života. V súkromných správach vystupujú pod menom primátora Nitry Marka Hattasa a snažia sa v obetiach vzbudiť dojem, že ide o oficiálnu pomoc od vedenia mesta.

V rozposielanom texte tvrdia, že primátor založil „Nadáciu Marka Hattasa“, ktorá má pomáhať občanom čeliť výzvam každodenného života a financovať ich osobné či profesionálne nápady. Ľudí lákajú na výzvu s celkovým rozpočtom 35 000 eur, ktorá má údajne priniesť nevratné dary pre 45 príjemcov. Správa končí naliehavou výzvou, aby sa používateľ ihneď zaregistroval. Práve cez takúto registráciu sa kyberpodvodníci najčastejšie pokúšajú ukradnúť prístupy k účtom alebo údaje k platobným kartám.

Mesto Nitra varuje: Žiadna takáto nadácia neexistuje

Pred falošnými správami oficiálne varuje priamo nitrianska samospráva. Zástupcovia mesta zdôrazňujú, že žiadna „Nadácia Marka Hattasa“ nebola a nie je zriadená. Mesto Nitra pripomína zásady bezpečnosti, ktorými by sa používatelia internetu mali riadiť:

  • Neodpovedať: Na podozrivé súkromné správy od falošných profilov vôbec nereagujte.
  • Neklikať na odkazy: Vyhnite sa otváraniu neznámych linkov a nikdy nezadávajte heslá, osobné údaje či čísla bankových kariet.
  • Overovať fakty: Mesto má vlastné legitímne grantové programy, o ktorých informuje výhradne cez svoje oficiálne webové stránky a overené kanály samosprávy. V prípade akýchkoľvek pochybností o pravosti výziev radnica odporúča kontaktovať priamo mestský úrad prostredníctvom oficiálnych kontaktov
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Náhľadový obrázok: TASR/Henrich Mišovič
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