V Izraeli vrcholia mimoriadne napäté parlamentné voľby, ktoré sprevádza rekordná voličská účasť aj stupňujúce sa obvinenia z podvodov.
Opozičná strana Jašar, ktorú vedie niekdajší náčelník generálneho štábu a kľúčový politický súper súčasného premiéra Gadi Eizenkot, oficiálne varovala pred krokmi šéfa kabinetu. Podľa jej vyhlásenia Benjamin Netanjahu plánuje v prípade tesného výsledku spochybniť integritu volebného procesu.
„Netanjahu prepadá panike a pripravuje pôdu na spochybnenie výsledkov. Musíme mať pred Likudom obrovský náskok; iba vtedy nezostane žiadny priestor na zasievanie pochybností o volebnom výsledku,“ upozornila Eizenkotova formácia prostredníctvom tlačovej správy, ktorú priniesla agentúra AFP.
Účasť trhá rekordy od roku 1973
Napriek politickému napätiu a bezpečnostným rizikám prejavujú izraelskí občania enormný záujem o zloženie nového Knesetu. Spravodajský server The Times of Israel informoval, že ranná a dopoludňajšia účasť voličov pri urnách bola vôbec najvyššia od parlamentných volieb v roku 1973.
Masívna mobilizácia voličských táborov však priniesla nervozitu a vzájomné obviňovanie priamo vo volebných okrskoch.
Hotovosť na podplácanie aj ničenie hlasovacích lístkov
Vládny tábor aj opozičné strany počas dňa upozorňovali na potenciálne narušenie regulárnosti. Benjamin Netanjahu vyhlásil, že arabské strany sa „pokúsia ukradnúť voľby“. Reagoval tým na ranný zásah polície, pri ktorom strážcovia zákona zadržali troch zástupcov arabskej strany Raam. Muži mali pri sebe obálky naplnené hotovosťou a podľa Ústredného volebného výboru sa nimi pokúšali kupovať hlasy voličov.
Opozičné subjekty zasa krátko po otvorení volebných miestností nahlásili sériu incidentov, pri ktorých malo dochádzať k systematickému poškodzovaniu a odcudzeniu ich hlasovacích lístkov.
Štátne orgány však predčasnú paniku tlmia. „Na rozdiel od tvrdení, ktoré kolujú na internete, v súčasnosti neexistujú žiadne náznaky systematického manipulovania s hlasovacími lístkami,“ reagoval na množiace sa správy Ústredný volebný výbor. Hlasovanie sa končí o 21:00, kedy budú zverejnené prvé odhady a exit polly.