Už o pár desiatok minút končia voľby v Izraeli. Priebežná účasť je najvyššia v dejinách krajiny

Žiadosť premiéra zamietli.
Utorňajšie parlamentné voľby v Izraeli sa skončia o 22.00 h miestneho času (21.00 h SEČ). Ústredná volebná komisia v utorok večer zamietla žiadosť strany premiéra Benjamina Netanjahua o predĺženie hlasovania po tomto termíne, informuje TASR s odvolaním sa na správu portálu Times of Israel (TOI).
„Vysoká celoštátna účasť vo všetkých zložkách spoločnosti odráža silné zapojenie verejnosti do demokratického procesu, preto za týchto okolností sa nepreukázala potreba predlžovať čas hlasovania,“ uvádza sa vo vyhlásení komisie.
Zároveň zdôraznila, že každý volič, ktorý príde do volebnej miestnosti do 22.00 h, bude môcť odovzdať svoj hlas, a to aj v prípade, že sa pred miestnosťou vytvorí dlhý rad.
Volebná komisia však informovala, že v židovskej štvrti v meste Hebron na Západnom brehu Jordánu sa z dôvodu výpadku elektrickej energie volebné miestnosti zatvoria až o 22.00 h miestneho času a nie o 20.00 h. TOI poznamenáva, že podľa zákona sa volebné miestnosti, v ktorých je zapísaných menej ako 350 oprávnených voličov, zvyčajne zatvárajú o 20.00 h.
K žiadosti Likudu o predĺženie hlasovania sa pridali aj ultraortodoxná strana Šas a ďalšie pravicové strany. Dôrazne ju naopak odmietla strana Jašar vedená bývalým veliteľom ozbrojených síl Gadim Eizenkotom, ktorý je hlavným vyzývateľom Netanjahua. Likud obvinila, že sa snaží pripraviť pôdu na spochybnenie dôveryhodnosti volieb.
Priebežná účasť vo voľbách je naďalej najvyššia v dejinách Izraela. Podľa volebnej komisie dosiahla o 20.00 h miestneho času (19.00 h SEČ) 74,3 percenta, čo je o takmer desať percent viac oproti roku 2022 (66,3 percent v roku 2022). Ide o najvyššiu volebnú účasť o takejto hodine od roku 1988.