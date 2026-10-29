Mimoriadna udalosť vo vlaku z Bratislavy do Košíc: Pre podozrenie na požiar privolali hasičov, jeden vozeň vyradili
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Natália Mišániová
dnes 29. októbra 2026 o 19:00
Čas čítania 0:21

Mimoriadna udalosť vo vlaku z Bratislavy do Košíc: Pre podozrenie na požiar privolali hasičov, jeden vozeň vyradili

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Mimoriadna udalosť vo vlaku z Bratislavy do Košíc: Pre podozrenie na požiar privolali hasičov, jeden vozeň vyradili
Zdroj: Facebook/ZSSK

Vo vlaku Ex 615 Tatran, smerujúcom z Bratislavy do Košíc, nastal pri Šenkviciach skrat v rozvodnej skrini.

Vo vlaku Ex 615 Tatran, ktorý vo štvrtok smeroval z Bratislavy do Košíc, došlo pri Šenkviciach ku skratu v rozvodnej skrini jedného z vozňov. Na miesto privolali hasičov pre podozrenie na požiar, ten sa však nepotvrdil. Pri udalosti sa nikto nezranil, informuje tnlive.sk.

Vlak následne pokračoval v jazde. V Trnave mali pre poruchu vykurovania vyradiť tretí vozeň súpravy. Keďže bol spoj výrazne obsadený, dopravca plánoval v Žiline pripojiť náhradný vozeň, aby mali cestujúci dostatok miesta.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) okolnosti poruchy ďalej preveruje. Cestujúcim sa ospravedlnila za komplikácie a zdržanie.

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Náhľadový obrázok: Facebook/ZSSK
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