Vo vlaku Ex 615 Tatran, smerujúcom z Bratislavy do Košíc, nastal pri Šenkviciach skrat v rozvodnej skrini.
Vo vlaku Ex 615 Tatran, ktorý vo štvrtok smeroval z Bratislavy do Košíc, došlo pri Šenkviciach ku skratu v rozvodnej skrini jedného z vozňov. Na miesto privolali hasičov pre podozrenie na požiar, ten sa však nepotvrdil. Pri udalosti sa nikto nezranil, informuje tnlive.sk.
Vlak následne pokračoval v jazde. V Trnave mali pre poruchu vykurovania vyradiť tretí vozeň súpravy. Keďže bol spoj výrazne obsadený, dopravca plánoval v Žiline pripojiť náhradný vozeň, aby mali cestujúci dostatok miesta.
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) okolnosti poruchy ďalej preveruje. Cestujúcim sa ospravedlnila za komplikácie a zdržanie.