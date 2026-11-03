Starostovia a primátori dostávajú masívne odstupné: Samosprávy zaplatia milióny eur, niektorí dostanú päť platov
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dnes 3. novembra 2026 o 16:17
Čas čítania 1:24

Starostovia a primátori dostávajú masívne odstupné: Samosprávy zaplatia milióny eur, niektorí dostanú päť platov

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Starostovia a primátori dostávajú masívne odstupné: Samosprávy zaplatia milióny eur, niektorí dostanú päť platov
Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková

Po komunálnych voľbách prichádza pre stovky slovenských samospráv tvrdé finančné vytriezvenie.

Viac než 700 končiacich komunálnych politikov má zákonný nárok na odchodné, pričom celková suma pretekajúca zo samosprávnych rozpočtov dosiahne milióny eur. Mnohé mestá a dediny navyše musia túto mimoriadnu položku hasiť v čase celoštátneho uťahovania opaskov, uvádza STVR.

Tvrdý zásah do financií hlási napríklad obec Stará Halič neďaleko Lučenca, kde žije iba niečo vyše 600 obyvateľov. Doterajší starosta tam uzatvára svoje 20-ročné pôsobenie na úrade. Novozvolený starosta Ladislav Bariak upozorňuje, že vyplatenie odstupného spolu s odvodmi odčerpá z obecnej kasy približne 28-tisíc eur. Pre obec, ktorá ročne hospodári so sumou okolo 350-tisíc eur, to predstavuje takmer desať percent celého rozpočtu, pričom nie je jasné, či mala samospráva na tento výdavok pripravenú finančnú rezervu.

Podobne je na tom okresné mesto Lučenec, kde primátorka končí po 16 rokoch. Mesto jej vyplatí odstupné vo výške piatich platov, čo mestskú kasu vyjde na zhruba 40-tisíc eur. Nový primátor Marek Preták podotýka, že v dobe prebiehajúcej konsolidácie ide o mimoriadne citeľný výdavok.

Naopak, odchádzajúci primátor Veľkého Krtíša Dalibor Surkoš, ktorý viedol mesto päť volebných období za sebou, v odstupnom problém nevidí. Podľa neho mesto v konečnom dôsledku ušetrilo, keďže mu vyplatí odchodné len raz za celé dve dekády namiesto toho, aby platilo novému človeku po každých voľbách.

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Koľko platov im patrí a prečo ZMOS odstupné háji?

Pravidlá pre výpočet odstupného určuje zákon a odvíjajú sa od dĺžky mandátu a výšky priemerného mesačného platu dotyčného funkcionára:

  • 2 mesačné platy – ak bol vo funkcii aspoň šesť mesiacov, no menej ako jedno celé obdobie,
  • 3 mesačné platy – po odkrútení jedného štvorročného volebného obdobia,
  • 4 mesačné platy – po dvoch funkčných obdobiach,
  • 5 mesačných platov – po troch a viacerých volebných obdobiach.

Celý balík peňazí vypláca samospráva priamo zo svojich bežných príjmov. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik priznáva, že pri vyše 700 výmenách ide o miliónové položky, no jednorazové odchodné považuje za opodstatnené.

„Celý čas sa venujete, aj na úkor rodiny. Ste stále na očiach, ste stredobodom pozornosti, hejtu, aj nenávisti. Je potrebné, aby sa dokázali minimálne na tri až štyri mesiace stabilizovať a nájsť si za ten čas nejakú inú prácu,“ obhajuje Božik zákonný nárok odchádzajúcich kolegov.

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Náhľadový obrázok: TASR - Alexandra Moštková
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