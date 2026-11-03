Schaeffler chystá prepúšťanie na Slovensku: V Skalici a Kysuckom Novom Meste sa zmeny dotknú stoviek pracovníkov
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dnes 3. novembra 2026 o 15:32
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Schaeffler chystá prepúšťanie na Slovensku: V Skalici a Kysuckom Novom Meste sa zmeny dotknú stoviek pracovníkov

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Schaeffler chystá prepúšťanie na Slovensku: V Skalici a Kysuckom Novom Meste sa zmeny dotknú stoviek pracovníkov
Zdroj: TASR - Daniel Stehlík

Zmeny plánuje realizovať postupne od roku 2027 do roku 2030.

Nemecký koncern Schaeffler plánuje prepúšťanie vo svojich závodoch v Skalici a Kysuckom Novom Meste. Dôvodom sú problémy v automobilovom priemysle, pre ktoré spoločnosť ohlásila rozsiahle znižovanie počtu zamestnancov v Európe, upozornil Denník N.

Podľa riaditeľa českej a slovenskej pobočky Miroslava Jarotu sa plánované opatrenia dotknú približne 700 zamestnancov vo výrobe aj na administratívnych pozíciách. Zmeny má spoločnosť realizovať postupne v rokoch 2027 až 2030.

V celej Európe plánuje Schaeffler zrušiť 3 460 pracovných miest, z toho približne 2 660 v Nemecku. Koncern zároveň počíta so zatvorením piatich závodov – štyroch v Nemecku a jedného v Belgicku.

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Náhľadový obrázok: TASR - Daniel Stehlík
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