Vodiči v bratislavskej Dúbravke zažili nepríjemné ranné prekvapenie, ktoré má na svedomí organizovaný podvod.
Na autách zaparkovaných pozdĺž Koprivnickej ulice a Ulici Karola Adlera sa objavili papierové výzvy, ktoré vyzývali vodičov na bezodkladné uhradenie 100 eur na priložený bankový účet za údajný dopravný priestupok.
Lístky sa na prvý pohľad snažili pôsobiť ako seriózna úradná písomnosť Mestskej polície Bratislava, no pri detailnejšom pohľade obsahujú viacero podozrivých chýb. Tým najvýraznejším je samotný znak polície v záhlaví.
Podvodníci si pri jeho tvorbe zrejme pomohli generátorom umelej inteligencie, výsledkom čoho je skomolené a deformované logo, ktoré so skutočným mestským emblémom nemá takmer nič spoločné. Mestská polícia preto okamžite vydala verejné varovanie, aby ľudia na základe týchto papierov nič neuhrádzali.
Polícia IBAN za stierač nikdy nedáva
Mestská polícia Bratislava pripomína, že takýmto štýlom pokuty v hlavnom meste nikdy neudeľuje a za stierače áut nevkladá žiadne výzvy s číslom účtu na prevod peňazí. Dopravné prešľapy rieši výhradne štandardným zákonným postupom – buď priamym prejednaním s vodičom na mieste, predvolaním na príslušné okresné veliteľstvo, alebo doručením úradného platobného rozkazu do schránky prostredníctvom objektívnej zodpovednosti.
Celá vec už prekročila rámec bežného priestupku a smeruje k trestnému stíhaniu. Prípadom sa začal zaoberať Policajný zbor SR, keďže konanie páchateľov napĺňa znaky trestného činu pokusu o podvod a falšovania úradnej listiny. Zástupcovia mestskej polície dodávajú, že podobné pokusy o oklamanie vodičov zaznamenali už aj v minulosti. Každý šofér, ktorý za stieračom objaví podozrivé oznámenie, by mal platbu ignorovať a pravosť dokumentu si overiť na nepretržitej bezplatnej linke 159.