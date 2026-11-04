V Dúbravke dávajú za stierače falošné pokuty: Majú znetvorené logo z AI
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
Daniel Zbudila
dnes 4. novembra 2026 o 18:00
Čas čítania 0:55

V Dúbravke dávajú za stierače falošné pokuty: Majú znetvorené logo z AI

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
V Dúbravke dávajú za stierače falošné pokuty: Majú znetvorené logo z AI
Zdroj: Facebook/Mestská polícia Bratislava

Vodiči v bratislavskej Dúbravke zažili nepríjemné ranné prekvapenie, ktoré má na svedomí organizovaný podvod.

Na autách zaparkovaných pozdĺž Koprivnickej ulice a Ulici Karola Adlera sa objavili papierové výzvy, ktoré vyzývali vodičov na bezodkladné uhradenie 100 eur na priložený bankový účet za údajný dopravný priestupok.

Lístky sa na prvý pohľad snažili pôsobiť ako seriózna úradná písomnosť Mestskej polície Bratislava, no pri detailnejšom pohľade obsahujú viacero podozrivých chýb. Tým najvýraznejším je samotný znak polície v záhlaví.

Podvodníci si pri jeho tvorbe zrejme pomohli generátorom umelej inteligencie, výsledkom čoho je skomolené a deformované logo, ktoré so skutočným mestským emblémom nemá takmer nič spoločné. Mestská polícia preto okamžite vydala verejné varovanie, aby ľudia na základe týchto papierov nič neuhrádzali.

Polícia IBAN za stierač nikdy nedáva

Mestská polícia Bratislava pripomína, že takýmto štýlom pokuty v hlavnom meste nikdy neudeľuje a za stierače áut nevkladá žiadne výzvy s číslom účtu na prevod peňazí. Dopravné prešľapy rieši výhradne štandardným zákonným postupom – buď priamym prejednaním s vodičom na mieste, predvolaním na príslušné okresné veliteľstvo, alebo doručením úradného platobného rozkazu do schránky prostredníctvom objektívnej zodpovednosti.

29. októbra 2026 o 8:39 Čas čítania 3:02 Mesiac od tragédie v Staškove: Vysvetľujeme, čo môže čakať 13-ročného útočníka v reedukačnom centre Mesiac od tragédie v Staškove: Vysvetľujeme, čo môže čakať 13-ročného útočníka v reedukačnom centre

Celá vec už prekročila rámec bežného priestupku a smeruje k trestnému stíhaniu. Prípadom sa začal zaoberať Policajný zbor SR, keďže konanie páchateľov napĺňa znaky trestného činu pokusu o podvod a falšovania úradnej listiny. Zástupcovia mestskej polície dodávajú, že podobné pokusy o oklamanie vodičov zaznamenali už aj v minulosti. Každý šofér, ktorý za stieračom objaví podozrivé oznámenie, by mal platbu ignorovať a pravosť dokumentu si overiť na nepretržitej bezplatnej linke 159.

1. novembra 2026 o 16:46 Čas čítania 0:34 Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
4. novembra 2026 o 6:36 Čas čítania 1:03 Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur Skontroluj si, či sa ti vo vreckách náhodou nepovaľuje poklad. Tieto dvojeurovky majú hodnotu skoro 5-tisíc eur
31. októbra 2026 o 15:16 Čas čítania 0:40 Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Facebook/Mestská polícia Bratislava
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Bratislava Krimi
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 14:36
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
1
dnes o 15:00
Prieskum Focusu ukázal rozpoltené Slovensko: 47 % ľudí chce dovládnutie Roberta Fica, 44 % žiada okamžité predčasné voľby
Prieskum Focusu ukázal rozpoltené Slovensko: 47 % ľudí chce dovládnutie Roberta Fica, 44 % žiada okamžité predčasné voľby
včera o 13:19
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
pred hodinou
Po 35 rokoch končí obľúbená slovenská pekáreň. Jej chlieb a pečivo milovali celé generácie
Po 35 rokoch končí obľúbená slovenská pekáreň. Jej chlieb a pečivo milovali celé generácie
1
dnes o 15:45
Opozícia sa spojila, podala návrh na odvolanie Blanára: Vyčíta mu cestu za Lavrovom
Opozícia sa spojila, podala návrh na odvolanie Blanára: Vyčíta mu cestu za Lavrovom
včera o 13:19
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
1
včera o 17:02
Študentovi v banke omylom vydali 120-tisíc eur namiesto trinásťtisíc: Poctivo ich vrátil a dostal gumených medvedíkov
Študentovi v banke omylom vydali 120-tisíc eur namiesto trinásťtisíc: Poctivo ich vrátil a dostal gumených medvedíkov
dnes o 14:36
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
včera o 18:30
Koniec nalepovacích diaľničných známok v Rakúsku. Od 1. decembra ich vodiči na pumpách už nekúpia
Koniec nalepovacích diaľničných známok v Rakúsku. Od 1. decembra ich vodiči na pumpách už nekúpia
1
dnes o 15:00
Prieskum Focusu ukázal rozpoltené Slovensko: 47 % ľudí chce dovládnutie Roberta Fica, 44 % žiada okamžité predčasné voľby
Prieskum Focusu ukázal rozpoltené Slovensko: 47 % ľudí chce dovládnutie Roberta Fica, 44 % žiada okamžité predčasné voľby
29. 10. 2026 15:30
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
pred 3 dňami
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
31. 10. 2026 15:16
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
pred 2 dňami
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
28. 10. 2026 10:18
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
Lifestyle news
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
včera o 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
včera o 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Slovensko Všetko
Po 35 rokoch končí obľúbená slovenská pekáreň. Jej chlieb a pečivo milovali celé generácie
pred hodinou
Po 35 rokoch končí obľúbená slovenská pekáreň. Jej chlieb a pečivo milovali celé generácie
Majitelia sa zákazníkom poďakovali za priazeň, dôvod zatvorenia však nezverejnili.
Progresívci si požičali cez 800-tisíc eur: Šetria na predčasné voľby, v regiónoch však pohoreli
pred 2 hodinami
Progresívci si požičali cez 800-tisíc eur: Šetria na predčasné voľby, v regiónoch však pohoreli
Polícia trestne stíha dvoch mužov za streľbu na Tomášikovej: Z 13. poschodia padlo najmenej päť rán do vnútrobloku
dnes o 13:45
Polícia trestne stíha dvoch mužov za streľbu na Tomášikovej: Z 13. poschodia padlo najmenej päť rán do vnútrobloku
Útoky na supermarkety v západnej Európe vystrašili aj Slovensko: V ohrození môžu byť aj smart domácnosti
dnes o 13:30
Útoky na supermarkety v západnej Európe vystrašili aj Slovensko: V ohrození môžu byť aj smart domácnosti
V Trenčíne štartuje prezidentský samit V4: Pellegrini hostí Pavla aj von der Leyen, riešiť budú drahé energie a pomoc Ukrajine
dnes o 12:45
V Trenčíne štartuje prezidentský samit V4: Pellegrini hostí Pavla aj von der Leyen, riešiť budú drahé energie a pomoc Ukrajine
Zlodejka v Banskej Bystrici pohrýzla predavačku kvôli siedmim svetrom. Súd jej vymeral podmienku
dnes o 14:15
Zlodejka v Banskej Bystrici pohrýzla predavačku kvôli siedmim svetrom. Súd jej vymeral podmienku
Slovensko Všetko
Po 35 rokoch končí obľúbená slovenská pekáreň. Jej chlieb a pečivo milovali celé generácie
pred hodinou
Po 35 rokoch končí obľúbená slovenská pekáreň. Jej chlieb a pečivo milovali celé generácie
pred 2 hodinami
Progresívci si požičali cez 800-tisíc eur: Šetria na predčasné voľby, v regiónoch však pohoreli
dnes o 13:45
Polícia trestne stíha dvoch mužov za streľbu na Tomášikovej: Z 13. poschodia padlo najmenej päť rán do vnútrobloku
Zahraničie Všetko
Demokrati v amerických voľbách ovládli obe komory Kongresu: Trump priznal drvivú porážku
dnes o 07:01
Demokrati v amerických voľbách ovládli obe komory Kongresu: Trump priznal drvivú porážku
včera o 08:50
Tragédia na Seychelách: Nemec sa vrátil po okuliare na pláž, ráno ho našli mŕtveho na skalách
1
včera o 14:03
Európske krajiny pripravujú tisíce vojakov na možné nasadenie na Ukrajine. Veľké cvičenie sa uskutoční v Poľsku
Ekonomika Všetko
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
pred 2 dňami
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
pred 2 dňami
USA navrhli obnovenie tranzitu ruského plynu do Európy cez Ukrajinu: Obchod by riadili americkí sprostredkovatelia
pred 3 dňami
Máš hypotéku? Priprav sa na vyššie splátky. Analytik upozorňuje na ďalšie zdražovanie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ameriku ovládlo Bluenami
dnes o 12:54
Ameriku ovládlo Bluenami
Demokrati v amerických voľbách ovládli obe komory Kongresu: Trump priznal drvivú porážku. Americké kongresové voľby, tradične označované ako midterms, sa zmenili na nekompromisné zúčtovanie s republikánskou politikou.
V Iráne púšťajú video o jadrovom útoku
včera o 15:21
V Iráne púšťajú video o jadrovom útoku
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
včera o 10:14
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
pred 2 dňami
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
Na Floride sa zrútilo lietadlo
pred 2 dňami
Na Floride sa zrútilo lietadlo
Viac