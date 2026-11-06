Slovenská sporiteľňa hlási nočnú odstávku: Na hodinu vypadne George, mToken aj výbery mobilom
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Daniel Zbudila
dnes 6. novembra 2026 o 14:05
Čas čítania 0:42

Slovenská sporiteľňa hlási nočnú odstávku: Na hodinu vypadne George, mToken aj výbery mobilom

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Slovenská sporiteľňa hlási nočnú odstávku: Na hodinu vypadne George, mToken aj výbery mobilom
Zdroj: Google Mapy

Klienti najväčšej slovenskej banky sa musia pripraviť na krátkodobý nočný výpadok digitálnych služieb.

Ak patríš medzi klientov Slovenskej sporiteľne a plánuješ v noci z piatka na sobotu posielať platby alebo kontrolovať financie, narazíš na obmedzenia. Ako informoval portál Techbyte, banka má na rozhraní 6. a 7. novembra naplánovanú hodinovú technickú odstávku, ktorá potrvá od polnoci do 01:00 ráno.

Počas tohto intervalu budú kompletne nedostupné hlavné digitálne rozhrania – mobilná aplikácia George aj klasický internetbanking. Používatelia si tak nebudú môcť overiť aktuálny stav finančných prostriedkov na účte ani zadať nové prevodné príkazy.

Mimo prevádzky bude mToken aj bezkartové výbery

Údržba zasiahne aj ďalšie prepojené procesy. V danom čase nebude fungovať autorizačná služba mToken určená na potvrdzovanie transakcií, firemný systém Databanking, rozhranie API ani platobná brána Sporopay. Klientom zároveň nebudú v reálnom čase doručované push notifikácie upozorňujúce na pohyby na účte či platby kartou – všetky transakcie si bude možné overiť až po ukončení servisných prác priamo v Georgeovi.

 

Banka ubezpečuje, že bežné platby kartou v obchodoch a výbery z bankomatov prostredníctvom fyzickej plastovej karty prebehnú bez problémov. Výstraha platí len pre výbery hotovosti generované cez mobilnú aplikáciu, ktoré počas odstávky nebudú fungovať.

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