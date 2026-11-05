Bývalá šéfka kľúčovej sekcie na ministerstve životného prostredia a blízka spolupracovníčka Tomáša Tarabu Monika Škrabáková si počas svojho pôsobenia v rezorte prišla na pekný balík peňazí.
Z údajov, ktoré rezort sprístupnil portálu Aktuality na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, vyplýva, že riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov Monika Škrabáková dostávala nadštandardné finančné bonusy s železnou pravidelnosťou. K štandardnému mesačnému platu jej šéf rezortu pripisoval sumy pohybujúce sa spravidla od 4 000 do 6 000 eur. Celková bilancia týchto prémií dosiahla v roku 2024 približne 35-tisíc eur a v nasledujúcom roku takmer 47-tisíc eur. Za necelé dva roky vo funkcii tak úradníčka získala len na odmenách viac ako 90-tisíc eur.
Viac ako 8-tisíc eur za 3 odpracované dni
Najvýraznejšia finančná odmena prišla v čase jej náhleho odchodu z funkcie. Vo februári tohto roka získala Škrabáková najvyššiu prémiu vôbec – vyše 8 300 eur. Kurióznym detailom zostáva, že jej pôsobenie na ministerstve sa podľa medializovaných zistení skončilo k 3. februáru. V praxi to znamená, že ministerský bonus prekračujúci osemtisíc eur jej prináležal za tri odrobené dni.
Tento odchod prišiel bezprostredne po prepuknutí škandálu okolo prideľovania miliónov eur z eurofondov určených na vodozádržné opatrenia. Namiesto samospráv a obcí totiž dotácie putovali do súkromných lyžiarskych centier na výstavbu retenčných nádrží a zasnežovacích systémov či do golfových areálov pre vplyvných podnikateľov.
Verná spojenkyňa z tlačoviek aj Vatikánu
Monika Škrabáková patrila k najužšiemu okruhu dôverníkov ministra Tarabu. Popri vedení kľúčovej sekcie dohliadajúcej na miliardové eurofondové toky dočasne zastrešovala aj funkciu šéfky ministrova kabinetu. Pravidelne stála po jeho boku pri dôležitých vyhláseniach a nechýbala ani pri reprezentatívnych štátnych udalostiach – v máji 2025 sprevádzala Tarabu počas vládnej návštevy Vatikánu pri inaugurácii pápeža.
Okolo dôvodov jej konca na ministerstve navyše panujú rozpory. Kým opozičný politik Michal Kiča označil jej stiahnutie za priamy dôsledok „jazierkového škandálu“ a samotný rezort hovoril o šetrení peňazí a zlučovaní riadiacich postov, samotná Škrabáková oficiálnu verziu ministerstva poprela s vyhlásením, že odišla z vlastného rozhodnutia.