V regióne Podpoľanie pribudol nový úsek hladkého asfaltu, ktorý mal pôvodne v krízových situáciách zabezpečiť rýchly prejazd hasičov a sanitiek medzi Detvou, Hriňovou a Korytárkami.
Medzi Hriňovou a Detvou mala vzniknúť funkčná obchádzková a zásahová trasa pre záchranné zložky. Zámerom bolo vytvoriť spojnicu, po ktorej by sa hasičská technika či sanitky vedeli v prípade mimoriadnych udalostí rýchlo presunúť cez horský terén Korytárok. Realizácia projektu však vyvolala vlnu údivu, píše tnlive.sk.
Namiesto prepojenia troch susediacich samospráv dostali vodiči len izolovaný úsek čerstvého asfaltu, ktorý bez varovania ústi do voľného priestranstva a nepriechodného terénu. Paradoxom zostáva, že finálny bod novej cesty sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rekreačného zrubu poslanca parlamentu Romana Malatinca.
Politická prestrelka okolo 80-tisícovej vládnej dotácie
Na podivné vyústenie komunikácie verejne upozornil poslanec Alojz Hlina, ktorý kritizoval redistribúciu verejných zdrojov z výjazdových zasadnutí vládneho kabinetu. Podľa Hlinu štát neefektívne plytvá prostriedkami na nedokončené úseky namiesto toho, aby sanoval akútne potreby v zdravotníctve či pri obnove polikliník.
Samotný Malatinec akékoľvek zasahovanie do výberu lokality popiera. Argumentuje tým, že pre obec iba vyloboval 80-tisícovú vládnu podporu na infraštruktúru, pričom o konkrétnom umiestnení investície rozhodlo výlučne vedenie obce. Odmieta tiež podozrenia z rodinkárstva či papalášizmu.
Chýba 700 metrov
Postup obhajuje aj končiaci starosta Korytárok Dušan Mitter. Podľa neho bola štátna injekcia rozdelená pragmaticky – časť smerovala na opravu ciest v intraviláne dediny a druhá polovica pokryla prístupovú cestu na Korytársky vrch, kde stoja rodinné domy miestnych obyvateľov. Starosta zdôraznil, že krok konzultoval priamo s Úradom vlády. Aby však projekt naplnil pôvodnú myšlienku a prepojil celý mikroregión, je potrebné položiť ešte zhruba 700 metrov asfaltového koberca. Na túto fázu však obci chýbajú financie, takže trasa pre záchranárov zostáva na neurčito odrezaná.