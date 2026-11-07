Muž teraz čelí obvineniu zo zločinu útoku na verejného činiteľa.
Polícia obvinila 39-ročného muža zo zločinu útoku na verejného činiteľa po incidente, pri ktorom sa zranili traja policajti. Udalosť sa stala v noci na stredu 4. novembra na Rudroffovej ulici v Bratislave.
Policajti prišli preveriť konflikt medzi obyvateľmi bytu. Muž sa však podľa polície správal agresívne, nereagoval na výzvy a zaháňal sa na zasahujúcich policajtov nožom. Odmietal ho odložiť aj napriek opakovaným upozorneniam.
Policajti preto použili donucovacie prostriedky a muža zadržali. Pri zásahu utrpeli zranenia traja policajti. Polícia zároveň pripravuje podnet na jeho vzatie do väzby.
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