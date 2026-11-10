Donald Trump urobil najzásadnejšiu personálnu zmenu za posledné roky.
Donald Trump odvolal šéfku svojej kancelárie Susie Wiles, ktorá mala povesť pokojnej a pragmatickej profesionálky schopnej tlmiť chaos v prezidentskej administratíve. Na jej stoličku posadil Stephena Millera, svojho dlhoročného dôverníka a zástupcu. Miller patrí k hŕstke ľudí, ktorí pri Trumpovi vydržali už od jeho prvého funkčného obdobia, píše The Wall Street Journal.
S prezidentom sa rozpráva prakticky denne a jeho vplyv bol obrovský už doteraz – ministri s ním museli bežne rozoberať svoje kľúčové zámery. Na rozdiel od ministerských kresiel navyše šéf kancelárie nepotrebuje odobrenie Senátu, takže Miller funkciu preberá okamžite.
Odoberanie detí na hraniciach a hon na migrantov
Meno Stephen Miller vyvoláva v USA obrovské emócie najmä v téme imigrácie. Bol to práve on, kto v minulosti vymyslel zákaz cestovania pre ľudí z moslimských krajín a nariadil na hraniciach oddeľovať deti prisťahovalcov od ich rodičov. V posledných dvoch rokoch riadil masové razie agentúry ICE v amerických mestách a požadoval kvóty až na tritisíc zatknutých denne, uvádza The Atlantic.
Keď agenti pri zásahoch omylom zastrelili aj rodených Američanov, Miller bez dôkazov označil obete za domácich teroristov. Dlhodobo navyše spochybňuje ústavu a žiada, aby deti narodené v USA nezískavali automaticky občianstvo, ak ich rodičia nemajú povolenie na pobyt.
Vojenská sila, Grónsko a rekordné dekréty
Millerove radikálne plány sa neobmedzujú len na hranice USA. V rozhovoroch bez obalu tvrdí, že Spojené štáty sú globálna superveľmoc a nemajú sa hanbiť presadzovať svoje záujmy hrubou silou armády. Opakovane vyhlásil, že Amerika by mala získať Grónsko, bol kľúčovým mozgom tohtoročnej vojenskej misie vo Venezuele a opozičných demokratov verejne označuje za extrémistov.
Opozícia aj časť republikánov jeho nomináciu ostro kritizujú a označujú ho za nebezpečného xenofóba. Denník The Guardian vymenovanie označil za vztýčený prostredník voličom po nedávnej prehre v Kongrese. Trump sa však kompromisy robiť nechystá a s Millerom po boku sa bude spoliehať na prezidentské dekréty, ktorých už stihol podpísať rekordných 292.