Trump vymenil šéfku kancelárie za najväčšieho radikála: Stephen Miller chce masovo vyhosťovať migrantov
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
Daniel Zbudila
dnes 10. novembra 2026 o 17:43
Čas čítania 1:13

Trump vymenil šéfku kancelárie za najväčšieho radikála: Stephen Miller chce masovo vyhosťovať migrantov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Trump vymenil šéfku kancelárie za najväčšieho radikála: Stephen Miller chce masovo vyhosťovať migrantov
Zdroj: TASR/AP/Mark Schiefelbein

Donald Trump urobil najzásadnejšiu personálnu zmenu za posledné roky.

Donald Trump odvolal šéfku svojej kancelárie Susie Wiles, ktorá mala povesť pokojnej a pragmatickej profesionálky schopnej tlmiť chaos v prezidentskej administratíve. Na jej stoličku posadil Stephena Millera, svojho dlhoročného dôverníka a zástupcu. Miller patrí k hŕstke ľudí, ktorí pri Trumpovi vydržali už od jeho prvého funkčného obdobia, píše The Wall Street Journal.

S prezidentom sa rozpráva prakticky denne a jeho vplyv bol obrovský už doteraz – ministri s ním museli bežne rozoberať svoje kľúčové zámery. Na rozdiel od ministerských kresiel navyše šéf kancelárie nepotrebuje odobrenie Senátu, takže Miller funkciu preberá okamžite.

Odoberanie detí na hraniciach a hon na migrantov

Meno Stephen Miller vyvoláva v USA obrovské emócie najmä v téme imigrácie. Bol to práve on, kto v minulosti vymyslel zákaz cestovania pre ľudí z moslimských krajín a nariadil na hraniciach oddeľovať deti prisťahovalcov od ich rodičov. V posledných dvoch rokoch riadil masové razie agentúry ICE v amerických mestách a požadoval kvóty až na tritisíc zatknutých denne, uvádza The Atlantic.

26. októbra 2026 o 14:05 Čas čítania 1:24 Vládny špeciál s Blanárom letel do Moskvy okľukou cez Baltské more. Poľsko mu zakázalo prelet Vládny špeciál s Blanárom letel do Moskvy okľukou cez Baltské more. Poľsko mu zakázalo prelet

Keď agenti pri zásahoch omylom zastrelili aj rodených Američanov, Miller bez dôkazov označil obete za domácich teroristov. Dlhodobo navyše spochybňuje ústavu a žiada, aby deti narodené v USA nezískavali automaticky občianstvo, ak ich rodičia nemajú povolenie na pobyt.

Vojenská sila, Grónsko a rekordné dekréty

Millerove radikálne plány sa neobmedzujú len na hranice USA. V rozhovoroch bez obalu tvrdí, že Spojené štáty sú globálna superveľmoc a nemajú sa hanbiť presadzovať svoje záujmy hrubou silou armády. Opakovane vyhlásil, že Amerika by mala získať Grónsko, bol kľúčovým mozgom tohtoročnej vojenskej misie vo Venezuele a opozičných demokratov verejne označuje za extrémistov.

Opozícia aj časť republikánov jeho nomináciu ostro kritizujú a označujú ho za nebezpečného xenofóba. Denník The Guardian vymenovanie označil za vztýčený prostredník voličom po nedávnej prehre v Kongrese. Trump sa však kompromisy robiť nechystá a s Millerom po boku sa bude spoliehať na prezidentské dekréty, ktorých už stihol podpísať rekordných 292.

6. novembra 2026 o 18:35 Čas čítania 0:26 Krvavá streľba v Turecku: Útočník zabil v troch dedinách osem ľudí, polícia pátra po červenom aute Krvavá streľba v Turecku: Útočník zabil v troch dedinách osem ľudí, polícia pátra po červenom aute
7. novembra 2026 o 9:50 Čas čítania 0:35 Slovenská opatrovateľka v Rakúsku omámila 80-ročného seniora a vykradla mu trezor. Peniaze minula na dlhy Slovenská opatrovateľka v Rakúsku omámila 80-ročného seniora a vykradla mu trezor. Peniaze minula na dlhy
6. novembra 2026 o 13:52 Čas čítania 1:17 Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia Veľká Británia zakázala vybrané kategórie porna: Za škrtenie, incest či hranie sa na deti hrozia až 3 roky väzenia
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/AP/Tom Brenner
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Donald Trump Politika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:14
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
pred 2 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
dnes o 16:59
Kde sa na Slovensku žije najlepšie? Pozri si rebríček TOP 10 obcí, ktoré ponúkajú najlepšie podmienky na život
Kde sa na Slovensku žije najlepšie? Pozri si rebríček TOP 10 obcí, ktoré ponúkajú najlepšie podmienky na život
včera o 06:46
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
pred 2 hodinami
Voľby ešte neskončili: Súd rieši 77 žalôb, vo Veľkých Kapušanoch rozhodol jediný hlas
Voľby ešte neskončili: Súd rieši 77 žalôb, vo Veľkých Kapušanoch rozhodol jediný hlas
dnes o 09:14
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
pred 2 dňami
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
dnes o 11:18
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
včera o 14:37
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
včera o 06:46
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
MAPA VÝSKYTU HÚB: Pozri si, v ktorých slovenských lesoch hubári aktuálne hlásia plné košíky
4. 11. 2026 14:36
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
Dva sviatky budú od budúceho roka opäť dňami pracovného pokoja. Slováci v roku 2027 nebudú musieť pracovať 8. mája a 15. septembra
3
pred 3 dňami
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur
Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur
pred 3 dňami
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
pred 2 dňami
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Lifestyle news
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
pred 2 dňami
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Zahraničie Všetko
Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie
dnes o 15:30
Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie
Výherca z New Jersey si teraz musí vybrať medzi postupným vyplácaním a jednorazovou sumou.
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
dnes o 11:18
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
El Niňo prinesie ešte brutálnejšie horúčavy: Extrémne počasie potrvá aj v roku 2027
1
dnes o 11:50
El Niňo prinesie ešte brutálnejšie horúčavy: Extrémne počasie potrvá aj v roku 2027
V USA pribúdajú prípady vzácnej infekcie mozgu. Spôsobuje ju nebezpečná pleseň, úmrtnosť dosahuje až 70 %
dnes o 07:18
V USA pribúdajú prípady vzácnej infekcie mozgu. Spôsobuje ju nebezpečná pleseň, úmrtnosť dosahuje až 70 %
Šéf Nvidie v centre špionážneho škandálu: Jeho partnerka bola údajne čínskou špiónkou
včera o 18:00
Šéf Nvidie v centre špionážneho škandálu: Jeho partnerka bola údajne čínskou špiónkou
VIDEO: Tragický požiar výškovej bytovky v Číne, v plameňoch zahynulo najmenej 14 ľudí
včera o 14:15
VIDEO: Tragický požiar výškovej bytovky v Číne, v plameňoch zahynulo najmenej 14 ľudí
Zahraničie Všetko
Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie
dnes o 15:30
Obrovská výhra v americkej lotérii. Šťastlivec získal neuveriteľných 760 miliónov eur, teraz ho čaká dôležité rozhodnutie
dnes o 11:18
Obrovská tragédia na diaľnici v Bulharsku. Po zrážke 70 vozidiel hlásia desiatky zranených a desať obetí
1
dnes o 11:50
El Niňo prinesie ešte brutálnejšie horúčavy: Extrémne počasie potrvá aj v roku 2027
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
26. 10. 2026 14:55
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Slovensko Všetko
V Novej Bošáci našli mŕtvu matku a jej dospelého syna. Telá objavili v jednej miestnosti rodinného domu
dnes o 16:14
V Novej Bošáci našli mŕtvu matku a jej dospelého syna. Telá objavili v jednej miestnosti rodinného domu
pred 2 hodinami
Voľby ešte neskončili: Súd rieši 77 žalôb, vo Veľkých Kapušanoch rozhodol jediný hlas
dnes o 11:05
Máš auto staršie ako 10 rokov? Od roku 2027 si priplatíš za klimatizáciu, EÚ výrazne obmedzí staré chladivo

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
dnes o 14:35
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
Dokončením stavby sa papierovanie často nekončí a treba ju skolaudovať. Práve tento proces má byť po novom jednoduchší.
Tragická hromadná nehoda v Bulharsku. Zrazilo sa až 70 vozidiel, najmenej desať ľudí zahynulo
dnes o 13:04
Tragická hromadná nehoda v Bulharsku. Zrazilo sa až 70 vozidiel, najmenej desať ľudí zahynulo
37 rokov od pádu Berlínskeho múru: Takto vyzerala hranica, ktorá rozdeľovala rodiny a brala ľudské životy
včera o 15:19
37 rokov od pádu Berlínskeho múru: Takto vyzerala hranica, ktorá rozdeľovala rodiny a brala ľudské životy
Bratislava sa zmení na nepoznanie. Zimný prístav dostane novú podobu, toto je víťazný návrh
včera o 14:54
Bratislava sa zmení na nepoznanie. Zimný prístav dostane novú podobu, toto je víťazný návrh
Toto sú hrdinovia tragédie v Krakove. Dvaja policajti riskovali vlastné životy, aby zastavili útočníka
pred 2 dňami
Toto sú hrdinovia tragédie v Krakove. Dvaja policajti riskovali vlastné životy, aby zastavili útočníka
Viac