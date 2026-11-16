Slováci to majú do práce, školy či obchodu bližšie než obyvatelia okolitých štátov.
Do 15 minút sa ku každodenným cieľom dostane 34,2 percenta Slovákov a do pol hodiny 84,8 percenta, viac než v ktorejkoľvek inej z 11 krajín prieskumu Friendly City Index 2026. Bratislava za ostatnými mestami zaostáva. Prieskum pre spoločnosť Bolt vykonala agentúra Syno medzi 6500 obyvateľmi 11 krajín strednej a východnej Európy.
Na Slovensku sa prieskum uskutočnil medzi 600 obyvateľmi v Bratislave, Košiciach, Prešove, Nitre a Žiline. Do 15 minút sa k cieľom dostane 26 percent Bratislavčanov, v ostatných štyroch mestách prieskumu dohromady 40,6 percenta. V rebríčku 62 miest z 11 krajín je Žilina 7. so 49 percentami, Košice 12. so 43 percentami, Bratislava 30. s 26 percentami.
Priemer všetkých 11 krajín je 23,8 percenta s dostupnosťou cieľa do štvrť hodiny a 72,1 percenta do pol hodiny. V Česku sa do 15 minút dostane 22,8 percenta a do pol hodiny 75 percent ľudí.
Bratislava za ostatnými zaostáva
„Slováci majú k cieľom bližšie než obyvatelia ktorejkoľvek inej z 11 krajín, nie je to však rovnaké v celej krajine. Bratislava za menšími mestami výrazne zaostáva. A podobne ako v Česku, ani tu nie je blízkosť len otázkou minút - takmer každý tretí Slovák sa v meste cíti odpojený od ostatných, aj keď je obklopený ľuďmi,“ uviedol Jan Huk, hovorca projektu Friendly City Index a Boltu pre Česko a Slovensko.
Výsledky prieskumu Bolt predstavil pri pražskej návšteve Carlosa Morena, autora konceptu 15-minútového mesta. „Pätnásťminútové mesto nie je čarovný prútik, ktorý za pár mesiacov premení sedem desaťročí staré štruktúry. Je to strednodobý a dlhodobý plán premeny, ktorý stojí na polycentrizme, viacúčelových budovách a lepšej dostupnosti pešo, na bicykli aj verejnou dopravou,“ priblížil Moreno.
Pätnásťminútové mesto je podľa Morena vďaka blízkosti, verejným priestorom a kultúrnym aj vzdelávacím aktivitám cestou k obnove spoločenských väzieb. Upozornil, že ľudia sú masívne digitálne prepojení a zároveň masívne spoločensky odpojení.
„Mesto krátkych vzdialeností má za cieľ stav prostredia, v ktorom je väčšina potrebných vecí tak blízko, že sa nad chôdzou netreba ani zamýšľať,“ vysvetlil urbanista Peter Bednár.