Európska komisia poslala ukrajinskej strane ďalší masívny balík finančnej podpory vo výške 4,36 miliardy eur.
Finančný balík má pomôcť krajine čeliť pretrvávajúcim náporom vojnového konfliktu a pripraviť sa na nadchádzajúce zimné obdobie. Podľa predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej ide o jasný signál, že neochvejná podpora zo strany Európskej únie pokračuje aj v čase, keď sa Ukrajina chystá na svoju v poradí piatu vojnovú zimu.
Samotná platba pozostáva z dvoch hlavných zložiek. Suma 3,7 miliardy eur tvorí druhú splátku makrofinančnej pomoci dohodnutej pre rok 2026. Tieto prostriedky majú zabezpečiť nepretržité fungovanie štátu, financovanie základných verejných služieb a posilnenie udržateľnosti verejných výdavkov. Druhú časť vo výške 658 miliónov eur predstavuje v poradí už siedma platba v obrannej časti úveru, ktorá pokrýva naliehavé potreby ukrajinskej armády.
Zbrane a technika priamo od ukrajinských výrobcov
Obranná časť vyplatených financií je vyčlenená na nákup kľúčového vojenského vybavenia — predovšetkým dronov, riadených striel, radarov, systémov elektronického boja a munície pre protivzdušnú obranu. Európska komisia zdôraznila, že väčšina z týchto 658 miliónov eur bude použitá na obstarávanie vybavenia priamo od ukrajinských firiem, čím EÚ zároveň podporuje domáci obranný priemysel.
Uvoľnenie peňazí bolo naviazané na konkrétne podmienky. Podľa správy EK ukrajinská strana úspešne splnila všetkých 12 politických a reformných podmienok stanovených pre túto druhú výplatu. Medzi kľúčové opatrenia patrilo prijatie legislatívy o zdaňovaní príjmov z digitálnych platforiem, zrušenie oslobodenia od DPH pri komerčnom dovoze zásielok s nízkou hodnotou či pokrok v reformách zameraných na modernizáciu colných systémov a rozpočtového plánovania.
Na rok 2026 zostávajú k dispozícii ďalšie desiatky miliárd
Štvrtkový transfer je v poradí druhou z troch plánovaných platieb makrofinančnej pomoci na tento rok, ktorej celková výška je stanovená na 8,35 miliardy eur. Pre Ukrajinu zostáva na zvyšok roka 2026 k dispozícii ešte 25,2 miliardy eur v rámci úveru na podporu krajiny (z toho 11,9 miliardy eur na obranný priemysel a 9 miliárd eur na rozpočtovú podporu) a takmer 4,4 miliardy eur v rámci osobitného Nástroja pre Ukrajinu.
Od začiatku ruskej invázie poskytla Európska únia spolu so svojimi členskými štátmi Ukrajine celkovú podporu vo výške 235,9 miliardy eur. Súčasťou tejto sumy je aj 3,8 miliardy eur pochádzajúcich priamo z výnosov zo zmrazených ruských aktív na území EÚ.