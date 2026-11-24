Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky zasahovali v pondelok v ranných hodinách v Martine a v obci Bystrička v rámci akcie s krycím názvom Finisher 3.
V Martine a v obci Bystrička zasahovali v pondelok v ranných hodinách policajti Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v rámci operácie s krycím názvom Finisher 3. Zásah prebiehal pod aktívnym dozorom prokurátora Okresnej prokuratúry Martin a vyústil do zadržania 47-ročného muža, informoval hovorca Prezídia PZ Roman Hájek.
Počas operácie vykonali policajti dve domové prehliadky, dve prehliadky iných priestorov a pozemkov a jednu osobnú prehliadku. Okrem zadržania podozrivej osoby zaistili aj viaceré dôkazy vrátane telekomunikačných prostriedkov a finančnej hotovosti.
Na základe zabezpečených dôkazov vzniesol vyšetrovateľ zadržanému mužovi obvinenie z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Podľa doterajších zistení polície sa podieľal na distribúcii kokaínu v mimoriadne veľkom rozsahu, za čo mu v prípade preukázania viny hrozí väzenie na 10 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie.