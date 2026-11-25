Cestujúci vo vlakoch na Slovensku budú môcť aj počas celého decembra využívať polovičné cestovné.
Dočasné zníženie cestovného o 50 percent v osobnej železničnej doprave vo verejnom záujme bude platiť aj počas posledného mesiaca roka 2026, konkrétne od 1. do 31. decembra. Rozhodla o tom v stredu vláda SR, ktorá schválila príslušný návrh z dielne ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). Šéf rezortu dopravy má zabezpečiť predĺženie zvýhodnenej tarify na základe zmlúv o dopravných službách vo verejnom záujme.
Podľa prijatého vládneho uznesenia musí minister dopravy najneskôr do štvrtka 26. novembra požiadať Ministerstvo financií SR o rozpočtové opatrenie, ktorým sa pre jeho rezort uvoľní 5,3 milióna eur. Táto suma pokryje finančné výpadky spojené s predĺžením polovičného cestovného.
Rezort financií má vyčlenené prostriedky previesť ministerstvu dopravy do 30. novembra. Železniční dopravcovia zabezpečujúci verejnú osobnú dopravu – teda Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a dopravca Leo Express na linke Bratislava – Komárno – by mali peniaze dostať najneskôr do 9. decembra.