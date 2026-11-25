V Bratislave nasadili policajtov aj na koňoch.
Včerajší futbalový zápas medzi ŠK Slovan Bratislava a Realom Betis bol síce označený za rizikový, no v uliciach hlavného mesta aj na štadióne napokon prebehol bez vážnejších incidentov.
Bratislavská polícia do akcie nasadila poriadkových, dopravných, kriminálnych aj železničných policajtov spolu so služobnými psami a koňmi. Bez mastných pokút sa to však nezaobišlo – policajti riešili celkovo štyroch mužov:
Dvaja fanúšikovia dostali pokutu po 500 eur za to, že sa na zápas pokúsili prepašovať pyrotechniku.
Jeden divák zacvaká 600 eur za hodenie predmetu priamo na ihrisko.
Štvrtý muž dostal pokutu 100 eur za divácke násilie, keď fanúšikovi súpera ukradol časť oblečenia.