Skupina fanúšikov sa podľa svedkov správala pod vplyvom alkoholu a po pristátí pokračovala v agresívnom správaní.
Na letisku v Skopje musela severomacedónska polícia v stredu (10. decembra) večer zasahovať proti cestujúcim zo Slovenska, ktorí boli pod vplyvom alkoholu. Skupina sa počas letu aj po pristátí správala agresívne. Podľa miestnych médií ignorovali pokyny posádky a rušili ostatných pasažierov, informoval web skopje1.mk.
Cestujúci mali byť fanúšikovia, ktorí pricestovali na zápas Európskej konferenčnej ligy medzi ŠK Slovan Bratislava a KF Škendija. Po pristátí hlásila posádka ďalšie problémy, kvôli čomu na miesto prišli policajné jednotky, ktoré okamžite prijali bezpečnostné opatrenia.
Polícia zadržala 38-ročného Slováka, ktorého označila za hlavného narušiteľa poriadku. Desiatim ďalším členom skupiny úrady pre rizikové správanie zakázali vstup do krajiny. Prípad naďalej vyhodnocujú macedónske orgány.