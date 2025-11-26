Kategórie
TASR
dnes 26. novembra 2025 o 19:15
Čas čítania 1:14

Futbalový zápas vo štvrtok v Bratislave považujú za rizikový. Polícia posilni hliadky, niektoré ulice budú neprejazdné

Futbalový zápas vo štvrtok v Bratislave považujú za rizikový. Polícia posilni hliadky, niektoré ulice budú neprejazdné
Zdroj: Národný futbalový štadión

Mestská a štátna polícia posilnia hliadky už od stredajšieho večera.

➔ Štvrtkový zápas ŠK Slovan Bratislava – Rayo Vallecano (27. 11.) prinesie uzávierky pri Tehelnom poli: Kalinčiakovu uzavrú od 15.30 h do 21.30 h; na celej ulici Viktora Tegelhoffa platí od 8.00 do 23.59 h zákaz zastavenia a státia, do 12.00 h bude prejazdná, potom ju úplne uzavrú; detské ihrisko Nová doba zatvoria od 12.00 h.

➔ Mestská a štátna polícia posilnia hliadky už od stredajšieho večera, zápas vedú ako rizikový. Očakávajú presuny fanúšikov v centre (Župné námestie, Námestie SNP, Obchodná ulica, Hodžovo a Kamenné námestie a ďalšie frekventované miesta).

➔ Ak bývaš pri ulici Viktora Tegelhoffa a parkuješ na nej, do 8.00 h auto preparkuj do okolitých ulíc – inak ho polícia odtiahne. Vodičom odporúčajú popoludní a večer obísť oblasť Tehelného poľa; Dopravný podnik po zápase v prípade potreby pridá posilové autobusy.

Citát:Preto upozorňujeme vodičov na možný vznik obmedzení v cestnej premávke v okolí štadióna pred jeho začiatkom už od 17.00 h, ako aj po ukončení podujatia, a to na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa a Príkopova,“ povedala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

Kontext:

Národný futbalový štadión na Tehelnom poli v bratislavskom Novom Meste je domovom ŠK Slovan Bratislava a má kapacitu približne 22 500 miest. Pri väčších a rizikových dueloch mesto a polícia štandardne zavádzajú dopravné obmedzenia na kľúčových prístupových uliciach (Kalinčiakova, Viktora Tegelhoffa, Bajkalská), aby oddelili peších od automobilovej dopravy a udržali bezpečné koridory pre presuny fanúšikov. Označenie „rizikový zápas“ znamená zvýšené bezpečnostné opatrenia – viac policajných hliadok v teréne, intenzívnejší kamerový dohľad a riadené presuny fanúšikov aj v centre mesta. Bajkalská patrí medzi hlavné dopravné ťahy Bratislavy, takže krátkodobé uzávery v jej okolí zvyknú spomaliť dopravu aj v širšom okolí štadióna. Dopravný podnik Bratislava po zápasoch bežne vypravuje posilové spoje, pretože parkovanie a individuálna doprava v okolí štadióna majú obmedzenú kapacitu. Detské ihrisko Nová doba leží v bezprostrednej blízkosti štadióna, preto ho pri takýchto podujatiach dočasne zatvárajú kvôli bezpečnosti a plynulým presunom.

