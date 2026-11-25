Hľadaný vodič unikal policajtom so zákazom šoférovať.
Policajná naháňačka pri Ružomberku ako z akčného filmu: Hľadaného vodiča zastavili až výstrely do pneumatík.
V utorok podvečer spozorovala hliadka v Ružomberku Toyotu Yaris, za volantom ktorej sedel 39-ročný muž v pátraní – mal nastúpiť do vzenia na príkaz súdu v Liptovskom Mikuláši.
Na výzvy polície nereagoval a šialenou jazdou smerom na Liptovskú Štiavnicu ohrozoval ostatných vodičov.
Mimo obce museli policajti siahnuť po služobnej zbrani – po varovných výstreloch do vzduchu mu prestrelili obe zadné pneumatiky a auto definitívne odstavili. Zásah sa zaobišiel bez zranení.
Ukázalo sa, že muž mal zakázané šoférovať a na mieste navyše odmietol fúkať.
Policajti ho okamžite zadržali a stíhajú ho za marenie výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.