Sneženie pri Nitre, Zálužiach a Zeleneči zhoršuje dohľadnosť na 100 m.
Zimné počasie dnes opäť skúša trpezlivosť všetkých šoférov na Slovensku a ak sa práve chystáš sadnúť za volant, určite by si mal spozornieť. Podľa najnovších hlásení Slovenskej správy ciest, ktoré zverejnila na svojom oficiálnom portáli zjazdnost.sk, leží na juhu západného a stredného Slovenska, ako aj na cestách vo vyšších polohách Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja, súvislá vrstva čerstvého alebo utlačeného snehu.
Hoci sú všetky hlavné ťahy momentálne zjazdné, podmienky na vozovkách si vyžadujú maximálnu opatrnosť a prispôsobenie jazdy aktuálnemu stavu. Cestári priamo konštatujú, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenskej republiky sú prejazdné a ich povrch je prevažne vlhký až mokrý. Výnimkou je však frekventovaný úsek rýchlostnej cesty R1 medzi Nitrou-západ a Beladicami, kde sa na povrchu vozovky miestami nachádza čerstvý sneh s hrúbkou jedného centimetra. Situáciu v tejto oblasti navyše výrazne komplikuje silné sneženie, ktoré obmedzuje dohľadnosť len do sto metrov v lokalitách Nitra, Zálužie a Zeleneč, takže ak tadeto prechádzaš, určite nepodceňuj bezpečnú vzdialenosť a správne osvetlenie vozidla.
Ešte náročnejšie podmienky čakajú na vodičov na severe krajiny, kde je na úseku cesty Podbiel – Huty a rovnako aj na cestách tretích tried v obvode Trstená hlásený miestami zľadovatený sneh, ktorý dokáže nepríjemne prekvapiť aj skúsenejších šoférov. Čo sa týka ostatných ciest prvej, druhej a tretej triedy, tie sú podľa oficiálnych údajov plne zjazdné a vodiči na nich narazia prevažne na vlhký až mokrý povrch.
Rovnaká situácia prevláda aj na väčšine horských priechodov, ktoré zostávajú prejazdné, no na niekoľkých známych trasách už stihla napadnúť nová snehová pokrývka. Konkrétne na horských priechodoch Cukmantel, Veľké Pole, Havran, Biela Hora, Pezinská Baba, Huty a Podspády sa na ceste nachádza jedno- až trojcentimetrová vrstva čerstvého až utlačeného snehu.
Špecifické obmedzenie platí pre nákladnú dopravu na horskom priechode Príslop, ktorý je aktuálne úplne uzavretý pre všetky vozidlá s celkovou dĺžkou nad dvanásť metrov. Celkovo tak platí, že hoci dopravný kolaps nehrozí a cestári situáciu monitorujú, ranné či dopoludňajšie presuny si dnes žiadajú o niečo viac času a chladnú hlavu za volantom, pričom všetky tieto informácie vychádzajú priamo z overených dát Slovenskej správy ciest dostupných na webe zjazdnost.sk.