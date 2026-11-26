Bývalý šéf envirorezortu Tomáš Taraba uhradil zo služobnej platobnej karty ubytovanie v luxusnej toskánskej vile za 4 700 eur.
Portál 360tka upozornil, že bývalý šéf rezortu Tomáš Taraba uhradil zo štátnej karty 4 700 eur za jedinú noc v prepychovej vile v talianskom Toskánsku.
Zistenia prichádzajú krátko po tom, čo verejnosť zaskočil prípad jeho bývalej pravej ruky Mareka Chovana. Ten z rezortnej karty nakupoval položky ako veľkonočný pobyt v Jasnej, vstupenky do Tatralandie, trezor, elektroniku z Alzy, predplatné Netflixu či dokonca pohrebné služby, pričom všetko odôvodnil pracovnými účelmi.
Vládni ministri v reakcii na tieto odhalenia priznali, že služobné karty bežne používajú na hotely a pracovné večere – hoci ešte pred dvoma rokmi obhajovali nárast vlastných paušálnych náhrad práve potrebou pokrývať podobné náklady.
Pracovné stretnutie kvôli viniciam
Samotný Taraba obvinenia z toho, že si za verejné financie doprial luxusnú dovolenku, rázne odmieta. Tvrdí, že do Talianska vycestoval s kolegami za prácou, ktorú rezortu uložilo vládne uznesenie. Ministerstvo malo pripraviť projekt vyčistenia kanálov a obnovy pôdy v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.
Exminister preto vysvetľuje, že v známej vinárskej oblasti Chianti rokovali s tamojšími odborníkmi na starostlivosť o pozemky, aby získané skúsenosti využili pri obnove slovenských vinohradov.