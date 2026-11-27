Výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov sa počas piatka dotknú celkovo šiestich krajov.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na piatok výstrahy pred hmlou, poľadovicou a snehovými jazykmi a závejmi.
Tvorba snehových jazykov a závejov hrozí v Bratislavskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji. Od 10.00 h sa výstrahy týkajú aj Košického kraja, od 15.00 h Prešovského a od 18.00 h Žilinského kraja. S poľadovicou treba počas celého dňa počítať v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji.
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