Dzurinda to nevzdáva. So svojimi ľuďmi ide zbierať podpisy na založenie vlastnej strany, predstavil jej chystaný názov.

Expremiér Mikuláš Dzurinda na tlačovej konferencii oznámil, že jeho spolupracovníci začnú zbierať podpisy na založenie strany Modrí – Európske Slovensko, informuje Denník N.

Na založenie politickej strany teraz musia vyzbierať najmenej 10-tisíc podpisov. Svojím rozhodnutím chce Dzurinda „pozitívne ovplyvniť“ blížiace sa parlamentné voľby.

„Rozhodli sme sa v našom započatom úsilí pokračovať. Prestávame čakať a sedieť, začíname ,makať‘ na zbere podpisov,“ uviedol Ľuboš Schwarzbacher zo vznikajúceho subjektu Modrí – Európske Slovensko. Najskôr plánujú podľa jeho slov vyzbierať podpisy a následne prinášať program a víziu.

Dzurinda priblížil, že chcú byť stredopravou stranou konzervatívno-liberálneho typu. Hovorí o ambícii dlhodobo pozitívne ovplyvňovať vývoj na Slovensku, ale aj v Európe. Podotkol, že chaos uplynulých rokov v krajine by nemal pokračovať.

Ešte pred pár týždňami pritom expremiér oznámil spoluprácu s politickou stranou Spolu-OD, s ktorou plánoval vytvoriť koalíciu s názvom Modrá koalícia.

Ich spolupráca však stroskotala ešte pred zlučovacím snemom, pretože Dzurindovi sa nepáčilo, že šéf strany Miroslav Kollár začal o spolupráci rokovať s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom.



„Mali sme len dve možnosti – rezignovať, alebo zabojovať,“ poznamenal Dzurinda v súvislosti so situáciou okolo pôvodne plánovaného spájania sa so stranou Spolu. Tá sa už premenovala na Modrú koalíciu, doteraz sa však nekonal ich zlučovací snem. Dzurinda to označil za uzavretú kapitolu. Modrí majú podľa jeho slov pred sebou víziu európskeho Slovenska a plánujú na nej pracovať.



V najbližších dňoch plánujú podať na Ministerstve vnútra SR oznámenie prípravného výboru o začatí zberu podpisov. Na vznik strany je potrebných aspoň 10-tisíc podpisov.

