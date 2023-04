Bizarná situácia v Senci: muž bez vodičáku zbadal políciu, tak sa vymenil so svojou ženou. Tá omylom vrazila do iného auta

OK

V sobotu 15. apríla došlo na ceste v Senci k poriadne kurióznej situácii. Hliadka dopravnej polície sa rozhodla zastaviť a vykonať kontrolu čierneho Mercedesu, ktorého posádka sa však vystrašila a začala sa správať iracionálne a podozrivo.

Vodič po spozorovaní policajnej hliadky prudko zabrzdil, zastal a následne vystúpil z auta a vymenil sa so svojou ženou, ktorá sa dovtedy nachádzala na mieste spolujazdca. Žena začala s vozidlom z ničoho nič cúvať, no nevšimla si, že za ich Mercedesom stojí ďalšie auto – Škoda, do ktorej žena vrazila.

Nato sa opäť pohla dopredu. „Na pokyn policajta na zastavenie vozidla vodička nereagovala a nebezpečne sa približovala k policajtovi. Ten v zmysle zákona o Policajnom zbore použil oprávnenie hrozby zbraňou a výzvu STOJ! POLÍCIA. Vodička na to zareagovala tak, že s vozidlom zastavila, vystúpila, začala kričať, vulgárne sa vyjadrovať a obviňovať hliadku polície z rasizmu,“ informuje Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave na Facebooku.

„Postupne k miestu kontroly prišli známi posádky vozidla a narúšali priebeh policajnej kontroly. Z uvedeného dôvodu sa na miesto dostavili ďalšie policajné hliadky na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti zúčastnených osôb,“ dodáva polícia.

Muži zákona po upokojení situácie zistili, že pôvodný 31-ročný vodič nemá vodičský preukaz. Okresný súd v Galante mu totiž udelil právoplatný zákaz viesť motorové vozidlá na 60 mesiacov, to znamená, že až do roku 2026. Na mieste ho zadržali a odviedli na stanicu. Hrozia mu až dva roky za mrežami.

Jeho 36-ročnej spolujazdkyni z dôvodu neuposlúchnutia pokynu a výzvy policajta na zastavenie vozidla zadržali vodičský preukaz a hrozí jej pokuta 300 eur, ako aj zákaz šoférovania na 2 roky.

