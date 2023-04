Slovensko už o pár dní zažije nádherné vesmírne divadlo. Každé 3 minúty bude padať meteor, takto roj uvidíš najlepšie

OK

Padajúce meteory si budeme môcť užívať do 25. apríla každú jednu noc.

Na oblohe budeme môcť až do 25. apríla pozorovať meteorický roj známy ako Lyridy. Jeho vyvrcholenie by malo prísť v sobotu 22. apríla a ideálny čas na pozorovanie by mal byť v nedeľu 23. apríla krátko pred úsvitom, uvádza iMeteo.sk.

V priebehu vrcholu meteorického roja by mal každé tri minúty spadnúť asi jeden meteor. Do hodiny ich spadne zhruba 20. Medzi najkrajšie padajúce meteory patria takzvané lyridské ohnivé gule, za ktorými sa vlečie dlhý meteorický chvost.

Na čo najlepšie sledovanie Lyridov astronómovia odporúčajú nájsť miesto bez svetelného smogu a ľahnúť si na chrbát s nohami otočenými na východ. Oči by sa mali tme prispôsobiť do asi 20 až 30 minút, a tak budeš môcť čo najlepšie pozorovať aj menej viditeľné meteory.

Zdroj: Wikimedia/PsamatheM