Na Slovensku pribudnú nové železničné trate. Už spresnili, kadiaľ povedú

Železničná spoločnosť Slovensko a Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky dnes podpísali memorandum. V ňom sa zaväzujú naplánovať dve nové železničné trate, informuje portál bratislavskykraj.sk.

Plánovanie výstavby je prvým krokom ku skvalitneniu železničného spojenia na Záhorí. Nová trať by podľa všetkého mala viesť z Lamača cez Záhorskú Bystricu a Stupavu až do Lozorna. Začať by sa mala aj výstavba železnice na trati z Bratislavy do Pezinka cez Chorvátsky a Slovenský Grob.

Súčasťou memoranda by mala byť dokonca aj dohoda o rekonštrukcii železničnej stanice Bratislava-Vajnory.

Zmierniť by sa tak mal rast počtu áut na mobilitu v regióne

„Masívna výstavba v Bratislave a v priľahlých obciach spôsobuje, že na cestách v meste a v jeho okolí sú zápchy prakticky každý deň. Cestná sieť už nápor nových áut nezvláda, preto vznikla potreba posúdiť možnosť vybudovania nových elektrifikovaných železničných tratí. Tie by boli určené predovšetkým pre osobnú dopravu a spájali by centrum Bratislavy s mestami a obcami v okolí, v ktorých za posledné desaťročie sledujeme najvýraznejší rast počtu obyvateľov,“ vysvetlil minister dopravy SR Andrej Doležal.

Zdroj: TASR/František Iván

