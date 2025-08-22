Podľa informácií je na mieste niekoľko zranených.
Medzi obcami Spišský Hrušov a Spišské Vlachy sa zrazil autobus s osobným autom. Po nehode hlásia viacero zranených. Na sociálnej sieti o tom informuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.
Na mieste aktuálne zasahuje osem pozemných ambulancií záchrannej zdravotnej služby. „Hlásených je niekoľko zranených," uviedli zdravotní záchranári.
Autobus po nehode skončil mimo cesty. „Cesta II/536 je v oboch smeroch neprejazdná. Na mieste zasahujú všetky zložky integrovaného záchranného systému,“ spresnilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
